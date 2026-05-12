Los raptaron, los metieron a un freezer y los quemaron: triple crimen en El Cimarrón

El Cuerpo de Bomberos atendió una alerta de incendio en la aldea El Cimarrón, sin imaginar que lo que encontrarían serían tres cuerpos carbonizados.
A tempranas horas de este martes 12 de mayo, se reportó el dantesco hallazgo de tres cuerpos sin vida, que además estaban carbonizados. ¿Qué se sabe del triple crimen?
Dos de los cadáveres estaban dentro de un freezer. Las víctimas estaban completamente carbonizadas, con los rostros irreconocibles y los cuerpos severamente quemados.
A escasos metros de donde se encontró el freezer estaba un tercer cuerpo. De esta tercera víctima aún se observaban sus brazos y parte de la cabeza; vestía una camisa color roja.
Versiones preliminares indican que estas tres personas habrían sido raptadas y posteriormente llevadas hasta esa zona para ser incineradas. El Cimarrón es una zona localizada en el Distrito Central, conocida por ser una ruta popular para el senderismo y ciclismo de montaña, que conecta con áreas como la residencial Las Uvas y el cerro La Mesa.
Hasta el momento, lo que se sabe es que sus cuerpos fueron colocados en bolsas negras y luego les prendieron fuego. Se presume que los cuerpos hallados dentro del freezer fueron desmembrados.
“Por la mañana recibimos un reporte de un incendio forestal que se estaba empezando a suscitar en El Cimarrón; al llegar al lugar nos encontramos con esta dantesca escena”, dijo un miembro del Cuerpo de Bomberos. Las autoridades siguen peinando la zona para corroborar que no haya más cuerpos.
Las autoridades aún investigan la identidad de las víctimas. Las imágenes del lugar muestran que las personas halladas en el freezer fueron carbonizadas casi en su totalidad.
El Cuerpo de Bomberos llegó hasta el lugar y, tras encontrarse con la escena, notificó a las autoridades correspondientes.
Este crimen se convirtió en una nueva masacre al reportar el hallazgo de tres cuerpos sin vida. A través de exámenes forenses, las autoridades deberán corroborar la identidad de las tres víctimas.