En imágenes: el trágico choque que dejó una mujer muerta en Residencial Honduras

La noche del pasado lunes 11 de mayo, se registró un fatal accidente vehicular en las cercanías de la Residencial Honduras, específicamente en la calle que conecta hacia el bulevar Centroamérica, dejando un saldo de una persona muerta y tres heridas. A continuación los detalles.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la víctima mortal del choque fue identificada como Milagros Zelaya Herrera, de 45 años.
Según el relato de testigos, el vehículo en el que se conducía la fallecida perdió el control tras haber impactado contra un bordillo, quedando a un extremo de la vía.
Además del lamentable deceso de Zelaya Herrera, el percance vial dejó un saldo de al menos tres personas heridas.
Elementos de socorro llegaron rápidamente al sitio para brindar los primeros auxilios a los sobrevivientes, quienes fueron trasladados de urgencia a distintos centros asistenciales para que recibieran atención médica. "Ella convulsionó tres veces", manifestó alguien que se encontraba en el lugar del accidente.
Hasta ahora se desconoce la identidad de las personas que resultaron con lesiones tras el accidente vial.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se apersonaron al lugar de los hechos para realizar las respectivas indagaciones para determinar el origen del siniestro.
A la escena también llegaron familiares de la fallecida, quienes entre lágrimas confirmaron que se trataba de su pariente.
Miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cadáver para luego realizar el traslado hacia la morgue capitalina.
Mientras tanto, se espera que las autoridades brinden mayores detalles sobre esta tragedia vial que enluta a una familia más en la capital.