Alias “Dog Sta”, temido miembro de la Pandilla 18, capturado en la colonia Óscar A. Flores

Con el alias de “Dog Sta” se le conoce al presunto miembro de la Pandilla 18, señalado de sembrar el terror mediante amenazas y el cobro del denominado “impuesto de guerra” a comerciantes y transportistas.
Las autoridades de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), con apoyo de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-3) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), confirmaron la captura de dos presuntos miembros de esta estructura criminal.
Alias “Dog Sta” y “La Yessica” fueron capturados en la colonia Óscar A. Flores, donde supuestamente se dedicaban a amenazar y cobrar el impuesto de guerra a transportistas y comerciantes.
La pareja capturada fue identificada como Abel Mauricio Pineda, de 49 años, conocido con el alias de “Dog Sta”, quien, según las autoridades, ostenta el rango de representante dentro de la estructura criminal.
De acuerdo con las investigaciones, los detenidos exigían el denominado “impuesto de guerra” bajo amenazas de muerte en perjuicio de testigos protegidos, transportistas y propietarios de negocios de la zona.
Asimismo, fue detenida Yessica Yamileth Suazo Aguilar, de 37 años, alias “La Yessica”, señalada como administradora del dinero producto de las extorsiones y demás delitos que supuestamente cometían en nombre de la Pandilla 18.
¿Cuáles son sus antecedentes? Según los registros policiales, alias “Dog Sta” cuenta con antecedentes delictivos por homicidio y hurto desde el año 2000, delitos por los cuales habría purgado una condena de 18 años de prisión.
El detenido, tras recuperar su libertad del centro penal de La Tolva, fue nuevamente capturado en enero de 2018 por los delitos de extorsión y portación ilegal de arma de fuego, permaneciendo privado de libertad hasta junio de 2025.
Por su parte, alias “La Yessica” fue denunciada por violencia intrafamiliar en marzo de 2011 y posteriormente detenida por tráfico de drogas, soborno doméstico y asociación ilícita en enero de 2018.
Durante el operativo realizado en la colonia Óscar A. Flores, las autoridades decomisaron dinero en efectivo, supuestamente producto del cobro de extorsión, además de dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis para fortalecer las investigaciones. También se decomisó una pistola calibre 9 milímetros.
Las investigaciones revelan que ambos sospechosos eran los encargados de recolectar el dinero exigido a transportistas, pequeños emprendedores y dueños de negocios en distintos sectores de Tegucigalpa, en el departamento de Francisco Morazán.
Los detenidos fueron remitidos a los juzgados competentes de Tegucigalpa, acusados por el delito de extorsión en perjuicio de varios testigos protegidos y porte ilegal de arma de fuego.