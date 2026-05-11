Amigos le dieron “jalón” a Maynor Gabarrete y horas después fue hallado muerto

La búsqueda de Maynor Gabarrete, quien había sido reportado como desaparecido desde el domingo, terminó de forma trágica este lunes tras el hallazgo de su cadáver en La Ceiba, Atlántida. Aquí los detalles del crimen:
El hallazgo ocurrió en la colonia Loma Linda, sector Las Delicias, de La Ceiba, Atlántida, donde el cuerpo fue encontrado en el interior de una vivienda abandonada ubicada cerca de varios solares baldíos.
Fueron familiares y vecinos quienes, tras llegar al lugar, confirmaron la identidad de la víctima, identificada como Maynor Ernesto Gabarrete Ramírez, un joven de 21 años.
De acuerdo con información preliminar brindada por sus parientes, Maynor Ernesto presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca. La familia aseguró que el joven tenía al menos 24 machetazos en distintas partes del cuerpo.
“No solo le quitaron la vida, se ensañaron con él”, expresó uno de sus parientes en medio del dolor tras el reconocimiento del cadáver.
Según la versión proporcionada por familiares a las autoridades, dos supuestos amigos habrían sido las últimas personas vistas junto a Maynor Ernesto antes de que desapareciera.
Los parientes detallaron que la última vez que vieron al joven fue cuando abordaba una camioneta tipo pickup Tacoma color gris, presuntamente conducida por un joven identificado como Fredy Joel Licona Méndez, dato que sirvió como punto de partida para las diligencias policiales.
Con base a ese testimonio, las autoridades realizaron la detención preventiva de los sospechosos, quienes serán remitidos ante la Fiscalía correspondiente para determinar si existe alguna vinculación con el crimen que mantiene consternada a la comunidad ceibeña.
Hasta ahora, la Policía no ha revelado cuál habría sido el móvil del asesinato. Se conoció que Maynor Ernesto Gabarrete residía en la misma colonia Loma Linda, donde posteriormente fue encontrado sin vida, y que trabajaba como ayudante de albañil.
“Qué dolor tan horrible siento. No imaginé que hoy mi día estuviera así tan triste. Perdóname Señor, pero le pido que castigue a los que le hicieron tanto daño a mi sobrino”, manifestó un familiar en redes.