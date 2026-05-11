Sicarios a sangre fría: ¿quiénes son los miembros del Cártel del Diablo detenidos?

Las investigaciones policiales apuntan a que algunos de los capturados formaban parte del círculo operativo cercano a la estructura liderada por el conocido alias “El Diablo”, cumpliendo funciones de logística, seguridad armada y coordinación en áreas rurales. Ellos son los detenidos:
Carlos Daniel Palma Murillo, de 21 años de edad, apodado "Calolo", originario y residente en el caserío El Calichón; quien según el informe de la Policía Nacional (PN), se habría opuesto a un registro de los agentes del orden.
A "Calolo" las autoridades lo señalan como uno de los presuntos sicarios y hombre de confianza de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", cabecilla de esa banda de delincuentes.
Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “Puñal”, está siendo acusado de participar en el secuestro de un productor de café y pastor en el municipio de Yorito, Yoro. Fue el primer capturado por este crimen.
El encausado fue remitido al Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, donde permanecerá mientras continúa el proceso judicial en su contra. “Puñal” operaba como enlace para extorsiones: realizaba llamadas a víctimas y exigía pagos a familias de secuestrados.
Modesto Murillo Gutiérrez, conocido bajo el alias de ‘Supremo Corta Cabezas’, es señalado como presunto encargado logístico de la estructura criminal con operaciones en el municipio de Sulaco, Yoro.
Una de las principales características de los crímenes de "Supremo Corta Cabezas" es que, a la mayoría de sus víctimas, como lo dice su alias, les cortan la cabeza a sangre fría.
Un operativo policial desarrollado en una zona montañosa del municipio de Marale, en el departamento de Francisco Morazán, permitió la captura de dos presuntos integrantes: (1) Jarol Alexander Hernández, alias “Descuartizador”, y (2) Selvin Nani Serón Murillo, conocido como “Serrucho”.
Durante la intervención se logró el decomiso de supuesta droga, armas de fuego, municiones, chalecos antibalas e indumentaria de uso prohibido, y las investigaciones los vinculan con distintos hechos violentos, entre ellos extorsión, secuestro y tráfico de drogas.
José Luis Ferrera Rodas, alias "Vaca loca", fue capturado en una zona montañosa de Francisco Morazán durante un operativo policial. Las autoridades lo identifican como hermano de "El Diablo".
Según el informe policial, Ferrera Rodas sería un presunto miembro clave de una estructura criminal, encargado de la logística operativa y del apoyo armado y estratégico en zonas rurales usadas para evadir a las autoridades.
Libretas de ahorro, dinero en efectivo y bolsas con presunta cocaína, fue lo que encontraron agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) cuando detuvieron a Ruth Dalila Martínez Maya, de 27 años, alias "La Nena", señalada de ser la administradora financiera del Cartel del Diablo en el departamento de Yoro.