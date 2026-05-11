Vivian Rodas, la pequeña que murió tras accidente vial en Linaca, Choluteca

Vivian Rodas, una niña de 10 años, perdió la vida y al menos siete personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de El Zapote, sector de Linaca, Choluteca, al sur de Honduras.
El hecho se registró la mañana de este lunes -11 de mayo-, cuando Vivian Monserrat Rodas Galeas se trasladaba junto a su familia al momento en que ocurrió el accidente.
De acuerdo con la información preliminar, varias de las víctimas resultaron afectadas durante el percance vial, cuyas causas aún no han sido determinadas por las autoridades.
Tras el accidente, pobladores del sector auxiliaron a los lesionados mientras llegaban equipos de emergencia para brindar atención médica y coordinar el traslado hacia distintos centros asistenciales.
Entre los heridos figuran Santiago Galeas, de 71 años (conductor); Karina Galeas, de 32; Keneth Galeas, de 10 años; Lilian Argueta, de 13; Yessenia Galeas y Karen Galeas.
Tras el accidente, pobladores del sector auxiliaron a los lesionados mientras llegaban equipos de emergencia para brindar atención médica y coordinar el traslado hacia distintos centros asistenciales. Vivian Rodas murió en el lugar.
Los familiares heridos fueron remitidos al Hospital General del Sur, en Choluteca, mientras que dos personas en estado delicado fueron trasladadas de emergencia al Hospital Escuela, en Tegucigalpa, debido a la gravedad de sus heridas.
El cuerpo de la menor ya está siendo velado por sus familiares, quienes entre lágrimas y dolor la recuerdan con fotografías escolares.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente ni han confirmado el tipo de vehículo involucrado en el hecho.
La tragedia ha generado profunda tristeza entre los habitantes de Linaca y sectores cercanos, especialmente por la muerte de la pequeña Vivian.