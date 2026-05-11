Fue asesinada y luego quemaron su cuerpo: detalles del crimen en San Antonio de Cortés

El cadáver de una mujer fue encontrado quemado la mañana de este lunes -11 de mayo- a un costado de la carretera en la aldea Cordoncillo, municipio de San Antonio de Cortés, en la zona norte de Honduras. Aquí los detalles:
El hallazgo fue reportado por pobladores y personas que transitaban por el sector, quienes alertaron a las autoridades policiales tras observar el cuerpo en un solar ubicado a la orilla de la vía.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, debido al estado en el que fue encontrado el cadáver, el cual presentaba severas quemaduras.
De acuerdo con la información preliminar, la mujer vestía una blusa negra y un buso con rayas amarillas, características que podrían ayudar en su identificación.
Tras la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena mientras se esperaba la llegada de personal de Medicina Forense.
Horas después, equipos forenses realizaron el levantamiento cadavérico correspondiente e iniciaron las diligencias para determinar la identidad de la víctima y las posibles causas de muerte.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) también comenzó las investigaciones para esclarecer este crimen y dar con el paradero de los responsables.
El caso ha causado consternación entre habitantes de la comunidad de Cordoncillo, quienes calificaron el hecho como dantesco debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo.
Las autoridades no han informado si la mujer fue asesinada en el lugar o si el cadáver fue abandonado posteriormente en la escena para quemarlo.
Se espera que en las próximas horas las investigaciones forenses permitan establecer la identidad de la víctima y obtener más detalles sobre este violento.