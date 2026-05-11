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Fue asesinada y luego quemaron su cuerpo: detalles del crimen en San Antonio de Cortés

Autoridades llegaron a la escena donde fue encontrado un cuerpo carbonizado en la orilla de la carretera, en la aldea Cordoncillo, San Antonio de Cortés. ¿Qué se sabe de este caso?

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 14:19
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El cadáver de una mujer fue encontrado quemado la mañana de este lunes -11 de mayo- a un costado de la carretera en la aldea Cordoncillo, municipio de San Antonio de Cortés, en la zona norte de Honduras. Aquí los detalles:

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El hallazgo fue reportado por pobladores y personas que transitaban por el sector, quienes alertaron a las autoridades policiales tras observar el cuerpo en un solar ubicado a la orilla de la vía.

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Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, debido al estado en el que fue encontrado el cadáver, el cual presentaba severas quemaduras.

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De acuerdo con la información preliminar, la mujer vestía una blusa negra y un buso con rayas amarillas, características que podrían ayudar en su identificación.

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Tras la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena mientras se esperaba la llegada de personal de Medicina Forense.

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Horas después, equipos forenses realizaron el levantamiento cadavérico correspondiente e iniciaron las diligencias para determinar la identidad de la víctima y las posibles causas de muerte.

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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) también comenzó las investigaciones para esclarecer este crimen y dar con el paradero de los responsables.

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El caso ha causado consternación entre habitantes de la comunidad de Cordoncillo, quienes calificaron el hecho como dantesco debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo.

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Las autoridades no han informado si la mujer fue asesinada en el lugar o si el cadáver fue abandonado posteriormente en la escena para quemarlo.

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Se espera que en las próximas horas las investigaciones forenses permitan establecer la identidad de la víctima y obtener más detalles sobre este violento.

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