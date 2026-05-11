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Entre flores y lágrimas despiden a “El Pollo”, trabajador del IHSS acribillado en Comayagüela

Familiares y amigos despiden a José Luis Álvarez, conocido como “El Pollo”, mientras exigen justicia por el crimen ocurrido la noche del sábado en la capital

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 14:17
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Entre arreglos florales, lágrimas y muestras de cariño, familiares y amigos velan los restos mortales de José Luis Álvarez, conocido como “El Pollo”, quien fue asesinado dentro de una cantina en Comayagüela, en la capital hondureña.

 Foto: redes sociales
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El crimen ocurrió la noche del sábado 9 de mayo en un establecimiento ubicado en la colonia La Laguna, cerca del punto de taxis que conduce hacia la colonia Villa Franca.

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De acuerdo con información preliminar, varios hombres armados llegaron hasta el lugar y atacaron directamente a Álvarez, quien murió debido a la gravedad de las heridas.

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El hecho ha causado profunda consternación entre sus familiares, amistades y compañeros cercanos, quienes lo recuerdan como una persona trabajadora y de buen corazón.

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“Amante de los tatuajes”, “gran trabajador” y “una buena persona” son algunas de las frases con las que allegados describen a “El Pollo” tras su muerte.

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Los restos de José Luis Álvarez permanecen dentro de un ataúd color crema, rodeado de coronas y arreglos florales que personas cercanas han llevado para honrar su memoria.

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Sobre el féretro también fue colocada una fotografía suya, imagen que familiares observan mientras recuerdan cómo era en vida.

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A través de redes sociales, la hija de Álvarez informó que quienes deseen acompañar el sepelio pueden asistir a su casa de habitación en la colonia San Francisco, en Comayagüela, donde está siendo velado.

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“Las personas que quieren acompañar al sepelio de mi padre será velado en su casa de habitación”, escribió la joven en una publicación.

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Según la información conocida hasta ahora, José Luis Álvarez tenía alrededor de 22 años de trabajar en el almacén del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el asesinato, ni sobre las razones que habrían motivado el ataque armado.

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Mientras tanto, familiares de la víctima han pedido a los cuerpos de investigación que el caso no quede impune y que se capture a los responsables del crimen.

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