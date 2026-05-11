Entre flores y lágrimas despiden a “El Pollo”, trabajador del IHSS acribillado en Comayagüela

Entre arreglos florales, lágrimas y muestras de cariño, familiares y amigos velan los restos mortales de José Luis Álvarez, conocido como “El Pollo”, quien fue asesinado dentro de una cantina en Comayagüela, en la capital hondureña.
El crimen ocurrió la noche del sábado 9 de mayo en un establecimiento ubicado en la colonia La Laguna, cerca del punto de taxis que conduce hacia la colonia Villa Franca.
De acuerdo con información preliminar, varios hombres armados llegaron hasta el lugar y atacaron directamente a Álvarez, quien murió debido a la gravedad de las heridas.
El hecho ha causado profunda consternación entre sus familiares, amistades y compañeros cercanos, quienes lo recuerdan como una persona trabajadora y de buen corazón.
“Amante de los tatuajes”, “gran trabajador” y “una buena persona” son algunas de las frases con las que allegados describen a “El Pollo” tras su muerte.
Los restos de José Luis Álvarez permanecen dentro de un ataúd color crema, rodeado de coronas y arreglos florales que personas cercanas han llevado para honrar su memoria.
Sobre el féretro también fue colocada una fotografía suya, imagen que familiares observan mientras recuerdan cómo era en vida.
A través de redes sociales, la hija de Álvarez informó que quienes deseen acompañar el sepelio pueden asistir a su casa de habitación en la colonia San Francisco, en Comayagüela, donde está siendo velado.
“Las personas que quieren acompañar al sepelio de mi padre será velado en su casa de habitación”, escribió la joven en una publicación.
Según la información conocida hasta ahora, José Luis Álvarez tenía alrededor de 22 años de trabajar en el almacén del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el asesinato, ni sobre las razones que habrían motivado el ataque armado.
Mientras tanto, familiares de la víctima han pedido a los cuerpos de investigación que el caso no quede impune y que se capture a los responsables del crimen.