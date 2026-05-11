Hermano de Jonathan conducía el otro carro en accidente en Altos de Toncontín

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reveló que un hermano de Jonathan Alexi Palma Ríos, una de las víctimas en el accidente en Altos de Toncontín en Tegucigalpa, manejaba el otro vehículo que se involucró en el hecho. Estos son los detalles.
Las víctimas mortales fueron José Manuel Juárez Murillo y Jonathan Alexi Palma Ríos. El hecho ocurrió la noche del 9 de mayo en el Anillo Periférico a la altura de Altos de Toncontín.
Jonathan Alexi Palma Ríos manejaba uno de los autos y se conoció que aprovechó que su padre no estaba para tomar sin permiso el automotor de su progenitor.
A su vez, la DNVT afirmó que el otro vehículo, un carro doble cabina de paila, era manejado por su hermano, el cual aún no se conoce su identidad.
"El otro que estaba haciendo piques era su hermano de 16 años y terminó en este evento. En la Prado iban cinco y dos resultaron ilesos", dijo Darwin Hernández, subcomisario de la DNVT.
Los dos jóvenes conductores tenían 16 años y 14 años. Jonathan, según la DNVT, era el menor de 14 años que lamentablemente falleció.
"Agarraron una velocidad no prudente y no le salió la curva a uno de los conductores... Uno de ellos terminó chocando con unos árboles que había en el lugar", precisó Hernández.
El otro joven que falleció, José Juárez, iba junto a Jonathan y salió de su casa sin permiso de su padre y desobedeciendo a la trabajadora de su residencia.
Los padres de Jonathan Alexi Palma Ríos aún no se han pronunciado al respecto, ni su hermano que era quien conducía el otro vehículo doble cabina de paila.
Fueron siete los involucrados en el hecho, cinco iban en la Toyota Prado que manejaba Jonathan y dos más iban en el carro de paila doble cabina. Los cuerpos de los menores fueron retirados de la morgue capitalina el domingo al filo del mediodía.