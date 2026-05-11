Últimos momentos con vida de José y Jonathan, menores que murieron en accidente en Toncontín

Según Morell: “Estos dos jóvenes, uno andaba conduciendo una Prado, con la velocidad que desarrolla una Prado, y el otro andaba un pick up 3.0, un muchacho de 14 años. Entre ellos estaban haciendo un pique y no tienen la capacidad ni la destreza para controlar un vehículo de estos. No lo pudo controlar por el exceso de velocidad”.