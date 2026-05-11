Últimos momentos con vida de José y Jonathan, menores que murieron en accidente en Toncontín

El video que salió a la luz muestra a cinco jóvenes a bordo de uno de los vehículos. En el asiento del conductor iba Jonathan Alexi Palma, mientras que en el asiento del copiloto se encontraba la persona que grababa el video.
En la parte trasera del carro iban tres adolescentes: un menor vestido con camisa blanca, una jovencita con camisa negra y lentes, y otro menor con camisa roja, quien presuntamente sería José Juárez.
José Manuel Juárez Murillo y su amigo Jonathan Alexi Palma Ríos son los menores que murieron en el accidente. ¿Cómo fueron sus últimos momentos con vida? Aquí los detalles.
Los jóvenes iban cantando y bailando. Se les observa alegres y compartiendo, sin imaginar la tragedia que ocurriría minutos después. La Toyota Prado color gris en la que iban se volcó desde el anillo periférico y cayó hacia la calle que conduce a Altos de Toncontín, provocando la muerte de los dos menores de 15 años.
Don Samuel, padre de José, retiró la ropa con la que su hijo vestía al momento del accidente: una camisa roja, un pantalón y tenis negros. Por ello, se presume que el menor que aparece cantando en la parte trasera del vehículo sería José Juárez.
En un momento la joven que estaba grabando, logró enfocar la pantalla del vehículo, donde se observa que iban reproduciendo música.
Se presume que, al momento en que se grabó el video, los jóvenes se estaban estacionando en algún lugar, ya que en la pantalla se observa la cámara mostrando la imagen en posición de retroceso.
Nuevos detalles brindados por Lennin Morell, director de Vialidad y Transporte (DNVT), revelan que fueron dos vehículos y siete jóvenes los que participaron en la tragedia ocurrida en Altos de Toncontín el pasado sábado 9 de mayo en horas de la noche.
Según Morell: “Estos dos jóvenes, uno andaba conduciendo una Prado, con la velocidad que desarrolla una Prado, y el otro andaba un pick up 3.0, un muchacho de 14 años. Entre ellos estaban haciendo un pique y no tienen la capacidad ni la destreza para controlar un vehículo de estos. No lo pudo controlar por el exceso de velocidad”.
Las autoridades confirmaron lo que se observa en el video. Morell detalló que en la Prado viajaban cinco jóvenes y en el pick up otros dos menores.
Los jóvenes tomaron los vehículos sin permiso de sus padres. En el video no se observa a ninguno consumiendo bebidas alcohólicas, aunque las autoridades sí encontraron envases dentro de uno de los automotores.
“Uno de los vehículos sí tenía recipientes de bebidas alcohólicas. No le sabría decir si los menores andaban bajo los efectos del alcohol por tratarse de menores”, dijo Morell.
Preliminarmente se informó que eran cuatro los menores involucrado y que dos de ellas resultaron heridas. Sin embargo, las autoridades detallaron que eran siete jóvenes los que andaban la noche del sábado, dos de ellos murieron y una está en cuidados cuidados intensivos en un centro asistencial.