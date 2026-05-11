Competían contra otro vehículo: Tránsito revela qué provocó el accidente de menores

Dos menores tomaron los vehículos de sus padres, una camioneta Prado y una pick up 3.0, con la finalidad de realizar piques, sin imaginar que ese sería el inicio de una tragedia mortal. De siete jóvenes que abordaban las dos unidades, dos perdieron la vida en Altos de Toncontín durante el fin de semana. ¿Hay nuevos datos sobre el accidente vial? A continuación los detalles.
Las víctimas mortales del accidente fueron identificadas como José Manuel Murillo, de 16 años, y Jonathan Alexis Palma, de 15. Además, hay una tercera víctima que se encuentra en cuidados intensivos en un centro asistencial, según dio a conocer el titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenin Morell, durante una entrevista con el canal TSI.
El funcionario mencionó que uno de los jóvenes, de 16 años, conducía una camioneta Prado, mientras que otro, de 14 años, manejaba una pick up 3.0. "Entre ellos estaban haciendo un pique y no tienen la habilidad ni la destreza de controlar vehículos de estos", señaló Morell.
En la camioneta Prado viajaban cinco jóvenes; en la pick up, dos. Siete menores en total, a bordo de vehículos pertenecientes a los padres de los dos menores que los conducían.
Según Morell, uno de los vehículos involucrados tenía recipientes de bebidas alcohólicas en su interior, aunque el funcionario no confimó si los menores habían consumido alcohol al momento del accidente.
Las autoridades lograron comunicarse con los padres de los jóvenes que tomaron los vehículos sin autorización, quienes tuvieron que enfrentar una de las noticias más devastadoras que puede recibir una familia.
Desde Vialidad y Transporte, Morell aprovechó el caso para lanzar un llamado directo a los padres de familia del país.
"El llamado es para todos los padres de familia, que tomen las medidas correspondientes, que no le cedan un vehículo a aquellas personas que no están capacitadas, que no tienen la edad, que no tienen su permiso de conducir, que no han sido certificadas por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte", enfatizó.
El funcionario fue contundente al advertir sobre las consecuencias de no poner límites. "Si nosotros no tomamos medidas o no somos más rigurosos con nuestros hijos, lamentablemente podemos llegar a perderlos", advirtió.
Morell reveló que solo durante el fin de semana pasado fallecieron 25 personas en accidentes de tránsito en todo el país.
La cifra acumulada es aún más alarmante: desde enero hasta la fecha, 689 personas han perdido la vida en las carreteras hondureñas.
"Son 689 personas que han perdido la vida de enero hasta la fecha en accidentes de tránsito, pero nosotros seguimos trabajando", concluyó Morell.