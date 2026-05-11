Allanamientos contra red de extorsión y sicariato en Francisco Morazán y Choluteca

Agentes de la ATIC y fiscales del Ministerio Público ejecutan allanamientos simultáneos en Francisco Morazán y Choluteca contra una estructura vinculada a extorsión y narcotráfico.
Los allanamientos se realizan de manera conjunta en los departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.
Autoridades ejecutan allanamientos para desarticular estructura criminal en Francisco Morazán y Choluteca que serían responsables de varios delitos.
Las autoridades desarrollaron 19 allanamientos de morada e inspecciones como parte de una operación orientada a desarticular células de la pandilla 18 en el sur y centro del país.
Elementos de la PMOP brindaron apoyo durante los operativos dirigidos por el Centro Antipandillas Transnacional para capturar a presuntos miembros de una red criminal.
Según las investigaciones, la estructura criminal exigía pagos extorsivos a comerciantes y locatarios de plazas comerciales bajo amenazas de muerte.
Fiscales y agentes recolectaron indicios en viviendas señaladas de servir como centros de operaciones para actividades ilícitas relacionadas con drogas y sicariato.
El Ministerio Público informó que las investigaciones iniciaron desde mediados de 2023 tras denuncias por cobros de extorsión en varios sectores de Francisco Morazán y Choluteca.
Durante los allanamientos, las autoridades buscan ejecutar órdenes de captura por delitos de asociación para delinquir, terrorismo y tráfico agravado de drogas.
La operación tiene como objetivo debilitar las estructuras financieras y operativas de grupos criminales que mantienen atemorizados a comerciantes hondureños.
Las pesquisas del CAT permitieron identificar al supuesto cabecilla encargado de coordinar amenazas y ordenar cobros extorsivos en distintos sectores del país.
Equipos de investigación inspeccionaron inmuebles vinculados a presuntos pandilleros señalados de integrar células dedicadas al sicariato y distribución de drogas.