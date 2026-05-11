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Allanamientos contra red de extorsión y sicariato en Francisco Morazán y Choluteca

Las operaciones buscan capturar a presuntos responsables de extorsión, tráfico de drogas, sicariato y terrorismo. Según las investigaciones, la organización amenazaba a comerciantes para exigir pagos extorsivos y operaba células dedicadas a actividades ilícitas en distintas zonas del país.

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 08:29
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Agentes de la ATIC y fiscales del Ministerio Público ejecutan allanamientos simultáneos en Francisco Morazán y Choluteca contra una estructura vinculada a extorsión y narcotráfico.

 Foto: Estalin Irías/El Heraldo.
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Los allanamientos se realizan de manera conjunta en los departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo.
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Autoridades ejecutan allanamientos para desarticular estructura criminal en Francisco Morazán y Choluteca que serían responsables de varios delitos.

 Fotos cortesía: Ministerio Público.
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Las autoridades desarrollaron 19 allanamientos de morada e inspecciones como parte de una operación orientada a desarticular células de la pandilla 18 en el sur y centro del país.
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Elementos de la PMOP brindaron apoyo durante los operativos dirigidos por el Centro Antipandillas Transnacional para capturar a presuntos miembros de una red criminal.

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Según las investigaciones, la estructura criminal exigía pagos extorsivos a comerciantes y locatarios de plazas comerciales bajo amenazas de muerte.
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Fiscales y agentes recolectaron indicios en viviendas señaladas de servir como centros de operaciones para actividades ilícitas relacionadas con drogas y sicariato.
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El Ministerio Público informó que las investigaciones iniciaron desde mediados de 2023 tras denuncias por cobros de extorsión en varios sectores de Francisco Morazán y Choluteca.
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Durante los allanamientos, las autoridades buscan ejecutar órdenes de captura por delitos de asociación para delinquir, terrorismo y tráfico agravado de drogas.
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La operación tiene como objetivo debilitar las estructuras financieras y operativas de grupos criminales que mantienen atemorizados a comerciantes hondureños.
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Las pesquisas del CAT permitieron identificar al supuesto cabecilla encargado de coordinar amenazas y ordenar cobros extorsivos en distintos sectores del país.
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Equipos de investigación inspeccionaron inmuebles vinculados a presuntos pandilleros señalados de integrar células dedicadas al sicariato y distribución de drogas.
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