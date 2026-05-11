"Solo me hizo la jugada... encerró a la trabajadora": Papá de José, menor que murió en Toncontín

José Manuel Juárez Murillo es uno de los dos menores que murieron la noche del sábado 9 de mayo en un accidente en la calle que conduce hacia Altos de Toncontín. Este es el relato de su padre, quien compartió lo ocurrido horas antes de la tragedia.
Él es don Samuel Juárez, padre de José. Esta fotografía fue captada por EL HERALDO en la morgue del Ministerio Público. En sus manos cargaba la ropa que su hijo llevaba puesta el día del accidente.
Don Samuel Juárez, con mucho dolor, relató cómo fue la última vez que vio con vida a su hijo de 15 años, apenas unas horas antes del accidente.
El padre contó que a eso de las 8:20 de la noche se alistó para salir a trabajar. Labora en el Hospital Escuela y ese día estaba de turno.
Lo último que le dijo a su hijo fue: “Mañana ya esté listo, nos vamos a ir temprano. Solo salgo de turno a las 6:00 de la mañana y vamos a ir a coronar a su mamá”. “Sí está bien, papi”, le respondió el menor. La madre de José falleció en el 2024.
¿Cómo logró salir el menor de la casa? El padre de José relató que: “Solo me hizo la jugada, esperó a que yo me fuera y se salió. A la trabajadora la dejó encerrada”.
Don Samuel salió de su casa en la residencial Francisco Morazán para tomar su turno en el Hospital Escuela, dejando a su hijo al cuidado de la trabajadora doméstica, a quien, según relató, el menor dejó encerrada.
La otra víctima respondía al nombre de Jonathan Alexi Palma Ríos. Él fue quien tomó el vehículo y salió a recoger a los otros menores. Residía en la residencial El Sauce. El accidente ocurrió cuando circulaban por el anillo periférico y la Toyota Prado volcó hasta caer en la calle que conduce hacia Altos de Toncontín.
Jonathan Alexi Palma Ríos salió de su casa junto a su hermana de 16 años. Tras salir de El Sauce sin permiso de sus padres, se dirigieron hacia la residencial Francisco Morazán para recoger a José.
Lennin Morell, director de Vialidad y Transporte, detalló que son dos los vehículos involucrados en el accidente. En uno de ellos hallaron envases de bebidas alcohólicas, aunque se desconoce si los menores habían ingerido alcohol.