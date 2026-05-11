Libretas bancarias y droga: así operaba la "tesorera" del Cártel del Diablo

Libretas de ahorro, dinero en efectivo y bolsas con presunta cocaína, fue lo que encontraron agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) cuando detuvieron a Ruth Dalila Martínez Maya, de 27 años, alias "La Nena", señalada de ser la administradora financiera del Cartel del Diablo en el departamento de Yoro.