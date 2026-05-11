Libretas bancarias y droga: así operaba la "tesorera" del Cártel del Diablo

Libretas de ahorro, dinero en efectivo y bolsas con presunta cocaína, fue lo que encontraron agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) cuando detuvieron a Ruth Dalila Martínez Maya, de 27 años, alias "La Nena", señalada de ser la administradora financiera del Cartel del Diablo en el departamento de Yoro.
Junto a ella cayó Leonel Mejía Cruz, de 31 años, conocido como "Chicho", quien según las autoridades, era encargado de recolectar el dinero que la banda generaba a través de sus actividade ilícitas.
Aunque según las invetigaciones, no era la primera vez que "Chicho" era detenido: ya registraba antecedentes por tráfico de drogas y escándalo en la vía pública.
La captura se registró en el barrio La Esperanza de Yorito, ejecutada por la Regional #5 de la DIPAMPCO con apoyo de la UDEP-18, DPI, DNFE, DIPOL, DNSPF y DNPSC, luego de que múltiples denuncias ciudadanas pusieran en la mira a integrantes de esta estructura criminal en la zona.
Además del efectivo y las libretas bancarias, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, varias tarjetas SIM, bolsas con presunta cocaína y un arma de fuego.
Según las investigaciones policiales, el Cartel del Diablo opera principalmente en Sulaco y comunidades aledañas de Yoro, donde se le atribuyen actividades de narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, sicariato y robos.
La presencia de esta estructura criminal ha sembrado miedo en zonas rurales del departamento, y se le vincula con homicidios y enfrentamientos armados registrados en los últimos meses.
Las autoridades catalogan la caída la "tesorera" del Cartel del Diablo como un golpe directo a la columna vertebral de la organización: el flujo de dinero.
Sin embargo, la Policía Nacional advirtió que las operaciones en ese sector continúan, con la mira puesta en desarticular la estructura por completo.
"La Nena" y "Chicho" fueron remitidos ante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), acusados de extorsión, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y tráfico de drogas