  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Libretas bancarias y droga: así operaba la "tesorera" del Cártel del Diablo

Ruth Dalila Martínez, alias "La Nena", señalada como la presunta tesorera del dinero del Cártel del Diablo, fue detenida en Yorito junto a alias "Chicho"

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 07:54
Libretas bancarias y droga: así operaba la tesorera del Cártel del Diablo
1 de 10

Libretas de ahorro, dinero en efectivo y bolsas con presunta cocaína, fue lo que encontraron agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) cuando detuvieron a Ruth Dalila Martínez Maya, de 27 años, alias "La Nena", señalada de ser la administradora financiera del Cartel del Diablo en el departamento de Yoro.

Foto: cortesía
Libretas bancarias y droga: así operaba la tesorera del Cártel del Diablo
2 de 10

Junto a ella cayó Leonel Mejía Cruz, de 31 años, conocido como "Chicho", quien según las autoridades, era encargado de recolectar el dinero que la banda generaba a través de sus actividade ilícitas.

 Foto: cortesía
Libretas bancarias y droga: así operaba la tesorera del Cártel del Diablo
3 de 10

Aunque según las invetigaciones, no era la primera vez que "Chicho" era detenido: ya registraba antecedentes por tráfico de drogas y escándalo en la vía pública.

 Foto: cortesía
Libretas bancarias y droga: así operaba la tesorera del Cártel del Diablo
4 de 10

La captura se registró en el barrio La Esperanza de Yorito, ejecutada por la Regional #5 de la DIPAMPCO con apoyo de la UDEP-18, DPI, DNFE, DIPOL, DNSPF y DNPSC, luego de que múltiples denuncias ciudadanas pusieran en la mira a integrantes de esta estructura criminal en la zona.

 Foto: cortesía
Libretas bancarias y droga: así operaba la tesorera del Cártel del Diablo
5 de 10

Además del efectivo y las libretas bancarias, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, varias tarjetas SIM, bolsas con presunta cocaína y un arma de fuego.

 Foto: cortesía
Libretas bancarias y droga: así operaba la tesorera del Cártel del Diablo
6 de 10

Según las investigaciones policiales, el Cartel del Diablo opera principalmente en Sulaco y comunidades aledañas de Yoro, donde se le atribuyen actividades de narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, sicariato y robos.

 Foto: cortesía
Libretas bancarias y droga: así operaba la tesorera del Cártel del Diablo
7 de 10

La presencia de esta estructura criminal ha sembrado miedo en zonas rurales del departamento, y se le vincula con homicidios y enfrentamientos armados registrados en los últimos meses.

 Foto: cortesía
Libretas bancarias y droga: así operaba la tesorera del Cártel del Diablo
8 de 10

Las autoridades catalogan la caída la "tesorera" del Cartel del Diablo como un golpe directo a la columna vertebral de la organización: el flujo de dinero.

Foto: cortesía
Libretas bancarias y droga: así operaba la tesorera del Cártel del Diablo
9 de 10

Sin embargo, la Policía Nacional advirtió que las operaciones en ese sector continúan, con la mira puesta en desarticular la estructura por completo.

 Foto: cortesía
Libretas bancarias y droga: así operaba la tesorera del Cártel del Diablo
10 de 10

"La Nena" y "Chicho" fueron remitidos ante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), acusados de extorsión, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y tráfico de drogas

 Foto: cortesía
Cargar más fotos