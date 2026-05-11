Arrancó árboles antes de volar al vacío: así quedó escena del accidente en Altos de Toncontín

Así quedó el lugar del accidente donde fallecieron José Manuel Juárez Murillo y su amigo Jonathan Alexi Palma Ríos. ¿Cómo fueron los minutos antes de la tragedia?
José Manuel Juárez Murillo y Jonathan Alexi Palma Ríos, ambos de 15 años de edad, son las víctimas del fatal accidente registrado la noche del sábado 9 de mayo en Altos de Toncontín.
Los jóvenes se conducían por el anillo periférico, pero justamente cuando perdieron el control del automotor fueron a impactar contra varios árboles del área verde, cayendo al retorno al anillo.
El carro iba a alta velocidad, perdió el control al ingresar al área verde y arrasó con varios árboles, tal como se muestra en las fotografías captadas por EL HERALDO.
El vehículo, además de llevarse varios árboles a su paso, dio varias vueltas hasta caer en un intercambio vial. Una calle conduce hacia Altos de Toncontín y la otra conecta nuevamente con el anillo periférico. Varias piezas del Toyota Prado, color gris quedaron espacidas en la escena.
El automotor quedó destruido y con las llantas hacia arriba, mientras que José Manuel y Jonathan Alexi salieron expulsados violentamente del interior. Se presume que ninguno de ellos llevaba puesto el cinturón de seguridad.
Fue minutos antes de la medianoche, la camioneta Toyota Prado color gris, conducida por Jonathan, volcó aparatosamente en el anillo periférico, a la altura del intercambio hacia el aeropuerto Toncontín.
¿Cómo planearon la travesura que terminó costándoles la vida? Los cuatro menores que iban a bordo salieron de sus casas sin permiso y fue Jonathan quien tomó el vehículo de su padre para pasar recogiendo a los demás.
Jonathan salió de su casa en la residencial El Sauce y luego pasó por la residencial Francisco Morazán, cerca de la represa Los Laureles, donde recogió a José en su vivienda. Después de salir de ese sector, se desconoce cuál era el rumbo que llevaban.
José y Jonathan iban acompañados de dos menores más, de 16 y 14 años. La adolescente de 16 años era presuntamente la hermana mayor de Jonathan.
En el caso de José, se conoció que su padre es empleado del Hospital Escuela y que esa noche se encontraba de turno, por lo que el menor se quedó al cuidado de una trabajadora doméstica.
La madre de José falleció en 2024 y, precisamente, el domingo 10 de mayo, Día de las Madres, tenían planeado ir al cementerio para coronar su tumba.