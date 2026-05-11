  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

José y Jonathan: ellos son los dos menores que murieron en accidente en Altos de Toncontín

Dos jóvenes con toda una vida por delante eran José y Jonathan, los menores que murieron en un trágico accidente en Altos de Toncontín. ¿Quiénes eran? Aquí los detalles

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 06:11
José y Jonathan: ellos son los dos menores que murieron en accidente en Altos de Toncontín
1 de 12

Ellos son José Manuel Juárez Murillo y Jonathan Alexi Palma Ríos, los dos amigos que fallecieron en un trágico accidente la noche del sábado 9 de mayo, en la calle que conduce hacia Altos de Toncontín.

 Foto: Redes sociales
José y Jonathan: ellos son los dos menores que murieron en accidente en Altos de Toncontín
2 de 12

Eran dos adolescentes que apenas comenzaban a descubrir la vida, pero sin prever las consecuencias salieron de casa sin permiso la noche de ese sábado y no regresaron.

 Foto: Redes sociales
José y Jonathan: ellos son los dos menores que murieron en accidente en Altos de Toncontín
3 de 12

Cuatro adolescentes iban a bordo del vehículo. Jonathan tomó la camioneta de su padre y junto a él viajaban su amigo José, su hermana mayor de 16 años y otra jovencita de 14.

 Foto: Redes sociales
José y Jonathan: ellos son los dos menores que murieron en accidente en Altos de Toncontín
4 de 12

Antes de las 11:30 de la noche, Jonathan salió de su casa en la residencial El Sauce y pasó por la residencial Francisco Morazán, donde recogió a José en su vivienda. Se presume que en ese momento las otras dos menores ya iban en el vehículo.

 Foto: Redes sociales
José y Jonathan: ellos son los dos menores que murieron en accidente en Altos de Toncontín
5 de 12

El Centro de Educación Básica Francisco Morazán expresó su pesar por el fallecimiento de “nuestro querido exalumno José Manuel Juárez Murillo. Su alegría, compañerismo y calidad humana permanecerán siempre en el recuerdo de quienes tuvieron el privilegio de conocerle”.

 Foto: Redes sociales
José y Jonathan: ellos son los dos menores que murieron en accidente en Altos de Toncontín
6 de 12

Los cuatro jóvenes se transportaban en una Toyota Prado color gris, conducida por Jonathan, la cual volcó aparatosamente en el anillo periférico, a la altura del intercambio hacia el aeropuerto Toncontín.

 Foto: Redes sociales
José y Jonathan: ellos son los dos menores que murieron en accidente en Altos de Toncontín
7 de 12

Al perder el control, el vehículo ingresó a alta velocidad a una zona verde, dio varias vueltas y terminó cayendo en la calle que conecta con la colonia Altos de Toncontín.

 Foto: EL HERALDO
José y Jonathan: ellos son los dos menores que murieron en accidente en Altos de Toncontín
8 de 12

El automotor quedó completamente destruido y con las llantas hacia arriba, mientras que José Manuel y Jonathan Alexi salieron expulsados violentamente del interior del vehículo.

 Foto: Redes sociales
José y Jonathan: ellos son los dos menores que murieron en accidente en Altos de Toncontín
9 de 12

La camioneta arrasó además con varios árboles a su paso. Las ramas y troncos quebrados quedaron esparcidos en la escena del accidente.

 Foto: Redes sociales
José y Jonathan: ellos son los dos menores que murieron en accidente en Altos de Toncontín
10 de 12

Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron sin signos vitales a José y Jonathan. Las dos menores que los acompañaban presentaban lesiones, aunque no de gravedad, y solo una de ellas fue trasladada al Hospital Escuela.

 Foto: Redes sociales
José y Jonathan: ellos son los dos menores que murieron en accidente en Altos de Toncontín
11 de 12

El padre de José, empleado del Hospital Escuela, relató que salió a trabajar y dejó a su hijo al cuidado de la trabajadora doméstica. Además, contó que tenían planeado ir al cementerio a coronar la tumba de la madre del menor por el Día de las Madres, quien falleció en 2024 a causa de una enfermedad natural.

 Foto: Redes sociales
José y Jonathan: ellos son los dos menores que murieron en accidente en Altos de Toncontín
12 de 12

Las otras dos menores que viajaban en el vehículo fueron identificadas como Tatiana Palma Ríos, de 16 años, quien sufrió laceraciones superficiales y recibió atención prehospitalaria, y Allison Samanta Betancourt Murillo, de 14 años, quien presentó un trauma craneoencefálico cerrado y fue trasladada al Hospital Escuela.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos