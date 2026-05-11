José y Jonathan: ellos son los dos menores que murieron en accidente en Altos de Toncontín

Ellos son José Manuel Juárez Murillo y Jonathan Alexi Palma Ríos, los dos amigos que fallecieron en un trágico accidente la noche del sábado 9 de mayo, en la calle que conduce hacia Altos de Toncontín.
Eran dos adolescentes que apenas comenzaban a descubrir la vida, pero sin prever las consecuencias salieron de casa sin permiso la noche de ese sábado y no regresaron.
Cuatro adolescentes iban a bordo del vehículo. Jonathan tomó la camioneta de su padre y junto a él viajaban su amigo José, su hermana mayor de 16 años y otra jovencita de 14.
Antes de las 11:30 de la noche, Jonathan salió de su casa en la residencial El Sauce y pasó por la residencial Francisco Morazán, donde recogió a José en su vivienda. Se presume que en ese momento las otras dos menores ya iban en el vehículo.
El Centro de Educación Básica Francisco Morazán expresó su pesar por el fallecimiento de “nuestro querido exalumno José Manuel Juárez Murillo. Su alegría, compañerismo y calidad humana permanecerán siempre en el recuerdo de quienes tuvieron el privilegio de conocerle”.
Los cuatro jóvenes se transportaban en una Toyota Prado color gris, conducida por Jonathan, la cual volcó aparatosamente en el anillo periférico, a la altura del intercambio hacia el aeropuerto Toncontín.
Al perder el control, el vehículo ingresó a alta velocidad a una zona verde, dio varias vueltas y terminó cayendo en la calle que conecta con la colonia Altos de Toncontín.
El automotor quedó completamente destruido y con las llantas hacia arriba, mientras que José Manuel y Jonathan Alexi salieron expulsados violentamente del interior del vehículo.
La camioneta arrasó además con varios árboles a su paso. Las ramas y troncos quebrados quedaron esparcidos en la escena del accidente.
Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron sin signos vitales a José y Jonathan. Las dos menores que los acompañaban presentaban lesiones, aunque no de gravedad, y solo una de ellas fue trasladada al Hospital Escuela.
El padre de José, empleado del Hospital Escuela, relató que salió a trabajar y dejó a su hijo al cuidado de la trabajadora doméstica. Además, contó que tenían planeado ir al cementerio a coronar la tumba de la madre del menor por el Día de las Madres, quien falleció en 2024 a causa de una enfermedad natural.
Las otras dos menores que viajaban en el vehículo fueron identificadas como Tatiana Palma Ríos, de 16 años, quien sufrió laceraciones superficiales y recibió atención prehospitalaria, y Allison Samanta Betancourt Murillo, de 14 años, quien presentó un trauma craneoencefálico cerrado y fue trasladada al Hospital Escuela.