Piques y alcohol: revelaciones sobre accidente donde murieron dos menores en Altos de Toncontín

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) brindó detalles sobre el accidente en Altos de Toncontín donde fallecieron dos jóvenes menores de edad la noche del 9 de mayo.
Las víctimas mortales fueron José Manuel Juárez Murillo y su amigo, Jonathan Alexi Palma Ríos. Los hechos relatan que uno de ellos tomó el carro de su padre sin permiso y el desenlace fue fatal.
Darwin Hernández, subcomisario de la DNVT inició diciendo que "lo que ocurrió fue una imprudencia de parte de los padres ya que cedieron los vehículos a sus hijos...".
"Fueron dos vehículos diferentes y lamentablemente venían haciendo piques en el Anillo Periférico desde Las Uvas y venían hacia el sur. Agarraron una velocidad no prudente y no le salió la curva a uno de los conductores", añadió el oficial.
Hernández siguió diciendo que "uno de ellos terminó chocando con unos árboles que había en el lugar, cayó al precipicio y luego fue a quedar en la otra calzada. Uno de los vehículos era conducido por un joven de apenas 14 años..."
Siempre sobre el caso manifestó: "el otro que estaba haciendo piques era su hermano de 16 años y terminó en este evento. En la Prado iban cinco y dos resultaron ilesos".
El agente detalló que las investigaciones continúan para determinar si los jóvenes iban en estado de ebriedad: "Es uno de los extremos ya que dentro de la Prado habían bastantes cervezas y el médico forense que hizo el levantamiento dijo que se sentía olor a alcohol en uno de los cuerpos".
Sin embargo "el otro joven (que manejaba) no había ingerido bebidas alcohólicas, el de 16 años que conducía el otro vehículo. La autopsia determinará todo y los padres son responsables porque prestaron los vehículos".
La DNVT presentará un informe aunque adelantaron que los padres tienen responsabilidad, sin embargo, será la Fiscalía quien determinará qué hacer.
La noche del sábado 9 de mayo los dos jóvenes salieron de sus viviendas sin autorización de sus padres para recorrer distintos sectores de la capital en una camioneta propiedad del padre de Jonathan.