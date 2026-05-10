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Piques y alcohol: revelaciones sobre accidente donde murieron dos menores en Altos de Toncontín

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte brindó detalles sobre el accidente donde dos menores perdieron la vida en un accidente en Tegucigalpa

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 18:34
Piques y alcohol: revelaciones sobre accidente donde murieron dos menores en Altos de Toncontín
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La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) brindó detalles sobre el accidente en Altos de Toncontín donde fallecieron dos jóvenes menores de edad la noche del 9 de mayo.

Foto: El Heraldo
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Las víctimas mortales fueron José Manuel Juárez Murillo y su amigo, Jonathan Alexi Palma Ríos. Los hechos relatan que uno de ellos tomó el carro de su padre sin permiso y el desenlace fue fatal.

 Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Darwin Hernández, subcomisario de la DNVT inició diciendo que "lo que ocurrió fue una imprudencia de parte de los padres ya que cedieron los vehículos a sus hijos...".

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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"Fueron dos vehículos diferentes y lamentablemente venían haciendo piques en el Anillo Periférico desde Las Uvas y venían hacia el sur. Agarraron una velocidad no prudente y no le salió la curva a uno de los conductores", añadió el oficial.

Foto: Cortesía redes
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Hernández siguió diciendo que "uno de ellos terminó chocando con unos árboles que había en el lugar, cayó al precipicio y luego fue a quedar en la otra calzada. Uno de los vehículos era conducido por un joven de apenas 14 años..."

 Foto: Cortesía redes
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Siempre sobre el caso manifestó: "el otro que estaba haciendo piques era su hermano de 16 años y terminó en este evento. En la Prado iban cinco y dos resultaron ilesos".

Foto: Cortesía redes
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El agente detalló que las investigaciones continúan para determinar si los jóvenes iban en estado de ebriedad: "Es uno de los extremos ya que dentro de la Prado habían bastantes cervezas y el médico forense que hizo el levantamiento dijo que se sentía olor a alcohol en uno de los cuerpos".

Foto: Cortesía redes
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Sin embargo "el otro joven (que manejaba) no había ingerido bebidas alcohólicas, el de 16 años que conducía el otro vehículo. La autopsia determinará todo y los padres son responsables porque prestaron los vehículos".

Foto: Cortesía redes
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La DNVT presentará un informe aunque adelantaron que los padres tienen responsabilidad, sin embargo, será la Fiscalía quien determinará qué hacer.

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La noche del sábado 9 de mayo los dos jóvenes salieron de sus viviendas sin autorización de sus padres para recorrer distintos sectores de la capital en una camioneta propiedad del padre de Jonathan.

 Foto: Cortesía redes
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