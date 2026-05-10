Era dueño de un minisúper y padre de una niña: Edwin Muñoz murió tras accidente en SPS

Edwin Josué Muñoz Castellanos, de 31 años, perdió la vida la mañana de este domingo -10 de mayo- tras un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la primera calle de San Pedro Sula, Cortés. El joven comerciante, originario de Santa Bárbara, dejó en la orfandad a una hija pequeña.
El hecho se registró entre la primera calle y la 9 avenida del barrio Guamilito, cuando el vehículo que conducía impactó contra la base de un semáforo ubicado frente a la plaza Novaprisa.
De acuerdo con información preliminar, Muñoz Castellanos se conducía a alta velocidad cuando no se percató de que la vía se reducía metros adelante, lo que habría provocado que perdiera el control de la camioneta.
Tras el impacto, el conductor falleció en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas, mientras su cuerpo quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo.
Minutos después del accidente, elementos de la Policía Nacional y agentes de tránsito llegaron al sector para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes sobre lo ocurrido.
Equipos de emergencia del Sistema Nacional 911 también se presentaron al lugar, donde los paramédicos confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.
Según testigos, el fuerte estruendo del choque se escuchó aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, lo que alertó a personas cercanas a la zona del accidente.
La noticia de su muerte ha causado consternación entre familiares, amigos y conocidos, quienes lo describen como un joven trabajador y emprendedor que administraba su propio minisúper en San Pedro Sula.
Un amigo de la víctima relató que Edwin era un comerciante reconocido en el sector de San Carlos de Sula, donde se había ganado el aprecio de la comunidad por su responsabilidad y esfuerzo.
El fallecido deja en la orfandad a una niña, lo que ha generado mayor dolor entre sus familiares, quienes hoy lamentan su repentina partida.