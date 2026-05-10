Milton López salió a comprarle una sorpresa a su mamá y desapareció; fue hallado muerto

Este año, el Día de las Madres fue diferente. Tragedias y el crimen en Honduras han enlutado esta fecha para muchas familias, sumándose ahora la de Milton López, quien luego de varios días de búsqueda finalmente fue encontrado sin vida. Aquí los detalles de lo ocurrido:
Milton Joel López Pérez era un joven cobrador de bus y fue encontrado sin vida tras varios días de búsqueda por parte de sus familiares.
López Pérez, de 25 años, había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo 3 de mayo, día en el que inició una intensa búsqueda por sus seres queridos.
De acuerdo con la información confirmada, el joven fue encontrado sin vida en la aldea de Mateo, al oriente de la capital. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles precisos sobre las circunstancias en las que ocurrió su muerte.
Milton Joel era originario de Lepaterique, Francisco Morazán, y laboraba como cobrador en la ruta de transporte que conecta ese municipio con el Distrito Central, específicamente en la ruta Las Torres – Centro.
Familiares del joven realizaron múltiples esfuerzos para dar con su paradero, incluyendo desplazamientos hacia Tegucigalpa con el objetivo de solicitar apoyo de las autoridades y la difusión del caso en medios de comunicación.
Uno de sus hermanos relató que la última comunicación que tuvo con Milton estuvo relacionada con una sorpresa para su madre. “Lo último que me dijo fue sobre un pastel que supuestamente había comprado para llevarle a mi mami”, expresó.
El familiar agregó que, tras esa conversación, el joven dejó de responder llamadas y mensajes, lo que aumentó la preocupación de ellos, pues siempre regresaba a su casa. Su padre (foto) tampoco supo de él después de ese día.
La tragedia enlutó el Día de la Madre para su progenitora, con quien planeaba compartir esta fecha especial y a quien le llevaría el obsequio.
La noticia ha provocado profunda consternación entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes lamentan la pérdida de un joven trabajador conocido en la ruta en la que laboraba diariamente.