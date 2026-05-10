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Jonathan tomó el vehículo de su padre sin permiso para salir con amigos y murió en accidente

Dos jóvenes de apenas 15 años salieron sin permiso de sus padres y murieron en accidente en Altos de Toncontín

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 15:38
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José Manuel Juárez Murillo y su amigo, Jonathan Alexi Palma Ríos, fueron las víctimas mortales de un accidente en el anillo periférico, a la altura del intercambio hacia el Aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. Los hechos relatan que uno de ellos tomó el carro de su padre sin permiso y el desenlace fue fatal.

 Foto: El Heraldo
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La noche del sábado 9 de mayo los dos jóvenes salieron de sus viviendas sin autorización de sus padres para recorrer distintos sectores de la capital en una camioneta propiedad del padre de Jonathan. Este joven residía en la residencial El Sauce.

 Foto: Cortesía redes
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Fue luego de las 11:00 PM que Jonathan, de 15 años, salió de su casa para pasar por José Manuel Juárez Murillo, de la misma edad, y dos jovencitas más.

 Foto: Cortesía redes
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El padre de José Manuel Juárez Murillo, don Samuel, dijo que había hablado una noche antes con su hijo porque iban a ir a coronar a su esposa (madre de José Manuel), quien falleció en 2024.

Foto: Cortesía redes
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Don Samuel dijo que su hijo se escapó con su amigo y "dejó enllavada a la trabajadora", luego que él se fuera a trabajar en un turno que terminaría a las 6:00 AM.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Los cuerpos de los jóvenes fueron recogidos en la morgue del Distrito Central para poder ser velados y posteriormente darles cristiana sepultura.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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El carro Toyota Prado color gris se introdujo en alta velocidad en una área verde, para luego dar vueltas y caer en la calle que conecta con la colonia Altos de Toncontín.

 Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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La camioneta quedó destruida con las llantas hacia arriba, mientras que José Manuel y Jonathan Alexi salieron violentamente del interior y quedaron en el pavimento.

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Los familiares de ambos jóvenes se presentaron a la morgue del Distrito Central y solo los cercanos de José Manuel Juárez Murillo brindaron declaraciones.

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Las dos adolescentes, de 16 y 14 años, que acompañaban a los hoy occisos resultaron lesionadas, aunque ninguna presentaba heridas de gravedad. Se conoció que la de 16 años era hermana de Jonathan.

 Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Los dos jóvenes tenían apenas 15 años y en cuestión de segundos tuvieron un desenlace fatal por una decisión de salir sin permiso de sus progenitores.

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Los familiares de los occisos se llevaron las pertenencias de los jóvenes tras ser ingresados a Medicina Forense en la capital de Honduras.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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