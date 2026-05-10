Jonathan tomó el vehículo de su padre sin permiso para salir con amigos y murió en accidente

José Manuel Juárez Murillo y su amigo, Jonathan Alexi Palma Ríos, fueron las víctimas mortales de un accidente en el anillo periférico, a la altura del intercambio hacia el Aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. Los hechos relatan que uno de ellos tomó el carro de su padre sin permiso y el desenlace fue fatal.