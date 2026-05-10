“Se me fue mi princesa”: el llanto de la madre de Narlly Oliva, joven que murió en Cortés

Tan solo faltaban un par de horas para su gran celebración: el Día de las Madres. Sin embargo, Sara Oliva nunca imaginó que la madrugada de este domingo estaría a pocos metros del cuerpo de su hija, llorando tras perderla para siempre en un trágico accidente.
La tarde del sábado -9 de mayo-, Narlly Katherine Oliva Moncada, una adolescente de 17 años, se transportaba en una motocicleta cuando fue embestida por un vehículo tipo pick up color blanco en una carretera de la zona cañera del sector.
Todo ocurrió en la comunidad de La Mora, en el municipio de San Manuel, Cortés, lugar de origen de Oliva Moncada y su familia.
De acuerdo con la información preliminar, el fuerte impacto provocó que Narlly saliera expulsada y quedara gravemente herida a un costado de la vía. Murió momentos después.
Su madre, Sara Oliva, llegó a la escena donde se encontraba el cuerpo sin vida de su hija, mientras esperaba la llegada de Medicina Forense para el levantamiento correspondiente.
“Se me fue mi princesa, se me fue mi única reina. Me duele, Padre, era mi princesa, Señor”, lamentaba la madre de la joven, visiblemente afectada por la tragedia.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer las circunstancias exactas del hecho vial.
“Mi Dios, yo sé que tú estás en el asunto. Dios, como dice tu palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, tú me recogerás”, clamó.
Doña Sara se dedica a la venta de tortillas y Narlly era su única hija. Ambas compartían videos juntas asistiendo a la iglesia e incluso en paseos.
Durante el levantamiento realizado por personal de Medicina Forense, amigos, familiares y vecinos acompañaron a la familia en medio de escenas de profundo dolor y tristeza por lo ocurrido.