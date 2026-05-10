Era hija única: Narlly Oliva, adolescente que murió tras ser embestida en Cortés

Una tragedia más enluta este Día de las Madres tras la muerte de una adolescente de 17 años en el municipio de San Manuel, Cortés. Hoy, su madre queda sumida en el dolor al perder a su única hija. Aquí los detalles:
Narlly Katherine Oliva Moncada perdió la vida en un accidente de tránsito registrado la tarde del sábado -09 de mayo- en la comunidad de La Mora, en el norte de Honduras.
Oliva Moncada se conducía en una motocicleta cuando fue embestida por un vehículo tipo pick up color blanco en una carretera de la zona cañera del sector.
De acuerdo con la información preliminar, el fuerte impacto provocó que la menor saliera expulsada y quedara gravemente herida a un costado de la vía.
Personas que se encontraban cerca del lugar alertaron de inmediato a los cuerpos de socorro y, minutos después, equipos de emergencia llegaron a la escena para brindarle asistencia médica.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por estabilizarla, la joven falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.
Elementos de la Policía Nacional también se desplazaron hasta el sector para acordonar la escena y comenzar las investigaciones que permitan esclarecer cómo ocurrió el hecho vial.
El accidente ocurrió horas antes del Día de la Madre, una fecha que ahora estará marcada por el dolor para su progenitora, Sara Oliva, quien, según relataron vecinos de la comunidad, dependía del trabajo diario para sostener su hogar.
Habitantes de La Mora señalaron que la madre de Narlly Olivda se dedica a la venta de tortillas y que la adolescente era su única hija.
Durante el levantamiento realizado por personal de Medicina Forense, amigos, familiares y vecinos acompañaron a los parientes de la joven entre escenas de dolor y consternación por lo ocurrido.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si el conductor del vehículo involucrado fue requerido para investigación.