El carro cayó desde un puente: así ocurrió el accidente en Toncontín que dejó dos menores muertos

Dos adolescentes perdieron la vida la noche del sábado 9 de mayo, luego de sufrir un aparatoso accidente vehicular en el anillo periférico, a la altura del intercambio que conduce hacia el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa.
La tragedia ocurrió minutos antes de que iniciara el domingo 10 de mayo, Día de la Madre, cuando una camioneta Toyota Prado, color gris y con placas HAI-9413, volcó y cayó desde un puente hacia la calle que conecta con la colonia Altos de Toncontín.
De acuerdo con el reporte preliminar, en el vehículo se transportaban cuatro menores de edad. Dos de ellos murieron en la escena, mientras que dos jovencitas resultaron heridas y fueron atendidas por cuerpos de socorro.
Las víctimas mortales fueron identificadas como José Manuel Murillo, de 16 años, y Jonathan Alexis Palma, de 15. Según se conoció, José Manuel iba al volante del vehículo al momento del accidente.
En tanto, Tatiana Palma Ríos, de 16 años, sufrió laceraciones superficiales y recibió atención prehospitalaria, mientras que Allison Samanta Betancourt Murillo, de 14 años, presentó un trauma craneoencefálico cerrado y fue trasladada al Hospital Escuela.
La reconstrucción preliminar de los hechos indica que la camioneta circulaba por el anillo periférico cuando, por razones aún no establecidas, el conductor perdió el control y el vehículo se salió de la carretera.
Posteriormente, la camioneta ingresó a una zona verde a alta velocidad, llevándose varios árboles a su paso. Las ramas y troncos quebrados quedaron esparcidos en la escena del accidente.
Tras impactar contra los árboles, el automotor dio varias vueltas antes de precipitarse hacia la calle que conecta la zona del aeropuerto Toncontín con la colonia Altos de Toncontín, donde finalmente quedó destruido con las llantas hacia arriba.
Debido a la fuerza del impacto, José Manuel y Jonathan Alexis salieron expulsados violentamente del vehículo, perdiendo la vida en el lugar del accidente.
Según se conoció, los cuatro menores habrían salido de sus casas sin permiso de sus padres para dar un paseo por la capital. Familiares de las víctimas llegaron este domingo a la morgue del Ministerio Público para reclamar los cuerpos, mientras las autoridades continúan investigando los hechos.