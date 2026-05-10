“Me muero el día que me falte”: mensajes que "El Pollo" envió a su hija antes de que lo mataran

“Dios lo guarde y lo proteja siempre”, le escribió la hija a José Luis, a lo que él respondió: “Gracias”. “Hoy pensando siempre en usted, le digo al Señor que lo guarde de todo mal. Me muero el día que me falte”, fue otro de los mensajes que ella le envió.La joven madre mostró capturas de pantalla de mensajes que intercambió con su padre antes de que fuera asesinado. En ellos se reflejaba el cariño que ambos se tenían.