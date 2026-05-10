“Me muero el día que me falte”: mensajes que "El Pollo" envió a su hija antes de que lo mataran

José Luis Álvarez era padre de una joven que le dio dos nietas. Según se conoció a través de redes sociales, ambos mantenían una cercana y amorosa relación de padre e hija.
“Pollo”, como le decían de cariño, era un abuelo amoroso y muy apegado a sus nietas. Tras su fallecimiento, su hija compartió varios recuerdos, entre ellos conversaciones que sostuvieron.
La joven madre mostró capturas de pantalla de mensajes que intercambió con su padre antes de que fuera asesinado. En ellos se reflejaba el cariño que ambos se tenían.
“Dios lo guarde y lo proteja siempre”, le escribió la hija a José Luis, a lo que él respondió: “Gracias”. “Hoy pensando siempre en usted, le digo al Señor que lo guarde de todo mal. Me muero el día que me falte”, fue otro de los mensajes que ella le envió.La joven madre mostró capturas de pantalla de mensajes que intercambió con su padre antes de que fuera asesinado. En ellos se reflejaba el cariño que ambos se tenían.
“Muchas gracias, hija. ¿Te morirías? Yo pensé que no”, respondió José Luis tras leer el mensaje de su hija.
En otra captura de pantalla se observa una conversación llena de cariño, donde ambos se expresaban cuánto se amaban.
José Luis Álvarez era un hombre de 43 años y empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) desde hace más de 20 años.
Álvarez trabajaba en el área de almacén del IHSS. Compañeros y amigos lamentaron lo ocurrido y aseguran que era una persona educada, tranquila y que no se metía con nadie. Su aspecto físico, al tener el cuerpo lleno de tatuajes, ha generado polémica en redes sociales, pero sus conocidos aseguran que sus tatuajes eran artísticos, no ligados a estructuras criminales.
El hecho ocurrió el sábado 9 de mayo, cuando José Luis Álvarez estaba dentro de una cantina ubicada en la salida hacia Olancho, a la altura de La Laguna, colindante con la colonia Villa Franca.
Según se conoció, la víctima estaba en el interior del establecimiento cuando un hombre ingresó con una pistola en la mano y se dirigió directamente hacia él, disparándole en varias ocasiones. El sicario huyó del lugar tras cometer el crimen.