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Identifican a empleados de constructora que murieron arrollados en Danlí, El Paraíso

Las víctimas se dirigían a trabajar en la pavimentación de la carretera Danlí-Trojes cuando fueron impactadas por un pick-up cuyo conductor huyó de la escena

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 11:41
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Como Kevin Alexander Medina y Marcos Sorto fueron identificados los dos empleados de una empresa constructora que murieron la madrugada de este domingo tras ser arrollados en el sector de El Pozo Bendito, en el Valle de Jamastrán, Danlí, departamento de El Paraíso.

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Las víctimas se transportaban en una motocicleta cuando fueron impactadas por un vehículo tipo pick-up que, según información preliminar, invadió el carril por donde se conducían.

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Producto del fuerte choque, ambos hombres salieron expulsados hacia un potrero ubicado a un costado de la vía.

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La motocicleta en la que se conducían los obreros quedó completamente destruida sobre la carretera.

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De acuerdo con versiones preliminares, Medina y Sorto se dirigían hacia su jornada laboral relacionada con trabajos de pavimentación en la carretera Danlí-Trojes cuando ocurrió el accidente.

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En la escena quedó abandonado el pick-up involucrado en el hecho, mientras el conductor huyó del lugar sin auxiliar a las víctimas, quienes murieron debido a la gravedad de las heridas.

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Reportes preliminares indican que la persona que conducía el vehículo presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, aunque este extremo aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

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Compañeros de trabajo de los fallecidos llegaron al lugar y lamentaron lo ocurrido, visiblemente afectados por la muerte de ambos empleados.

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Agentes policiales y equipos de investigación se desplazaron hasta la zona para realizar el levantamiento de los cuerpos y recopilar evidencias sobre el caso.

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Las autoridades investigan a quién pertenece el vehículo abandonado para dar con el responsable del accidente y esclarecer las circunstancias bajo las que ocurrió.

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