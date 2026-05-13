Narcotráfico se apodera de zonas remotas, estratégicas y con poco control policial

"Esto provoca que estas estructuras criminales evolucionen, muten y se desplacen a estos países, con el objetivo de reducir costos y evadir las acciones de la Marina estadounidense en el tránsito hacia Estados Unidos", explicó.Osorio afirmó que en Honduras se está produciendo cocaína, ya que la Policía ha desmantelado varios establecimientos que funcionaban como laboratorios de diferentes carteles.De acuerdo con Rivera, portavoz de las FF AA, en lo que va del año se han destruido ocho instalaciones artesanales con precursores químicos, es decir, narcolaboratorios, donde se produce la fabricación de estupefacientes.