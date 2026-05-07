INA entrega 356 títulos de propiedad y beneficia a más de 2,000 familias campesinas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de la República fortalece la seguridad jurídica en el campo con la legalización de más de 3 mil manzanas de tierra productiva al entregar títulos de propiedad. El Instituto Nacional Agrario (INA), bajo el liderazgo del ministro-director, Javier Talabera, realizó la entrega de 356 títulos de propiedad a los directores de sus oficinas regionales, para su posterior distribución a productores independientes y empresas campesinas del sector reformado. La entrega se llevó a cabo por instrucciones del presidente de la República, Nasry Asfura Zablah y permitirá beneficiar a más de 2,000 familias del campo, quienes ahora contarán con seguridad jurídica sobre sus tierras, fortaleciendo así sus capacidades productivas y su acceso a oportunidades de desarrollo.

Con esta acción, se logra la legalización de 3,412 manzanas de tierra destinadas a la producción agrícola, contribuyendo al ordenamiento territorial y al impulso de la economía rural en distintas regiones del país. Los títulos de propiedad corresponden a zonas rurales de los siguientes departamentos: 157 títulos de propiedad para Colón, 82 títulos para El Paraíso, 52 títulos para Copán, diez títulos para Olancho y 55 títulos para Santa Bárbara, territorios donde el INA mantiene presencia activa para atender las necesidades de los productores y garantizar el acceso equitativo a la tierra. Desde el INA se reitera el compromiso del Gobierno de la República de avanzar en la legalización de la tierra, para mejorar las condiciones de vida de miles de familias campesinas, fortaleciendo así el desarrollo sostenible del sector agrícola en Honduras.