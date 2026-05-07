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Así fue el rescate de jaguar y otras especies exóticas en cautiverio en Olancho

En una operación ambiental en El Pataste, Olancho, las autoridades rescataron a un jaguar de seis meses que era exhibido de forma ilegal en una aldea

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 11:46
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Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del Primer Batallón de Protección Ambiental, realizó recientemente el rescate en un jaguar de aproximadamente seis meses y otras especies exóticas en la aldea El Pataste, Catacamas, en el departamento de Olancho. A continuación los detalles e imágenes.

Foto: cortesía
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El pequeño felino, símbolo de biodiversidad centroamericana se encontraba en cautiverio dentro de una propiedad privada.

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Según el informe de las autoridades, el animal era utilizado para exhibición, una práctica que contraviene las normativas de protección a la fauna silvestre en el territorio nacional

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Tras su recuperación, el jaguar fue trasladado de inmediato a un refugio de vida silvestre.

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Según el reporte, en el centro en mención, expertos biólogos y veterinarios lo someterán a una evaluación médica exhaustiva para determinar su estado de salud antes de iniciar el proceso para su liberación en su hábitat natural.

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La operación no se limitó al rescate del jaguar. En el mismo inmueble, las autoridades identificaron otras especies que también permanecían en cautiverio.

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Por decisión de los entes responsables, quedaron bajo "depósito in situ" un mono cara blanca, una serpiente pitón de origen exótico y dos loros, uno de cachete amarillo y otro de corona azul.

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En el operativo participaron miembros de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

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Según especialistas ambientales, este tipo de acciones son fundamentales para contrarrestar las actividades ilícitas que atentan contra la fauna nacional.

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Las autoridades hicieron un llamado a la población para promover el respeto a las leyes ambientales vigentes y evitar la compra o posesión de fauna protegida.

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Con el rescate del joven jaguar, se espera que su rehabilitación sea exitosa para que pueda retornar pronto a las montañas de Olancho.

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Mientras tanto, las investigaciones sobre la propiedad donde se encontraban los animales continúan por parte de la fiscalía especializada.

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