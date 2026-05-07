Así fue el rescate de jaguar y otras especies exóticas en cautiverio en Olancho

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del Primer Batallón de Protección Ambiental, realizó recientemente el rescate en un jaguar de aproximadamente seis meses y otras especies exóticas en la aldea El Pataste, Catacamas, en el departamento de Olancho. A continuación los detalles e imágenes.
El pequeño felino, símbolo de biodiversidad centroamericana se encontraba en cautiverio dentro de una propiedad privada.
Según el informe de las autoridades, el animal era utilizado para exhibición, una práctica que contraviene las normativas de protección a la fauna silvestre en el territorio nacional
Tras su recuperación, el jaguar fue trasladado de inmediato a un refugio de vida silvestre.
Según el reporte, en el centro en mención, expertos biólogos y veterinarios lo someterán a una evaluación médica exhaustiva para determinar su estado de salud antes de iniciar el proceso para su liberación en su hábitat natural.
La operación no se limitó al rescate del jaguar. En el mismo inmueble, las autoridades identificaron otras especies que también permanecían en cautiverio.
Por decisión de los entes responsables, quedaron bajo "depósito in situ" un mono cara blanca, una serpiente pitón de origen exótico y dos loros, uno de cachete amarillo y otro de corona azul.
En el operativo participaron miembros de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Según especialistas ambientales, este tipo de acciones son fundamentales para contrarrestar las actividades ilícitas que atentan contra la fauna nacional.
Las autoridades hicieron un llamado a la población para promover el respeto a las leyes ambientales vigentes y evitar la compra o posesión de fauna protegida.
Con el rescate del joven jaguar, se espera que su rehabilitación sea exitosa para que pueda retornar pronto a las montañas de Olancho.
Mientras tanto, las investigaciones sobre la propiedad donde se encontraban los animales continúan por parte de la fiscalía especializada.