Consternación por la muerte de la periodista Mariela Flores: "Hemos sido impactados"

"Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de profesión en este momento de duelo", expresaron en la página oficial de GoTV. "Desde RCV enviamos nuestras más sinceras condolencias". "Nuestra colega Mariela Flores ya fue llamada por Dios. Es una noticia que nos tiene muy triste como gremio periodístico y damos el pésame a la familia, sobre todo a sus bebés y esposo", escribió Nirvana Velázquez.