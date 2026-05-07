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Consternación por la muerte de la periodista Mariela Flores: "Hemos sido impactados"

El gremio periodístico lamenta el deceso de la joven Mariela Flores, quien falleció el miércoles tras meses de hospitalización en el Seguro Social

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 10:10
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La vida de la periodista Mariela Flores, de apenas 32 años, se apagó la noche del miércoles 6 de mayo, tras luchar contra una delicada enfermedad. La noticia de su muerte ha sacudido al gremio periodístico, por lo que reconocidos medios locales y comunicadores le han rendido tributo a su memoria. A continuación los detalles.

Foto: redes sociales
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De acuerdo con el relato de allegados, la joven comunicadora y madre permanecía bajo cuidados médicos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

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En cuanto cuanto a su estado de salud, su diagnóstico se manejó con mucha reserva por parte de sus familiares. Aunque fuentes cercanas mencionaron que enfrentaba una batalla contra el cáncer de hígado, su familia ha preferido mantener la privacidad sobre los detalles clínicos en este momento de duelo.

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La partida de Mariela no solo deja un vacío en los medios de comunicación, sino también en el seno de una familia de periodistas. Flores era la esposa de Elías Acosta, reconocido comunicador de TN5 Estelar.

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El impacto de la pérdida se sintió en vivo durante la emisión nocturna del noticiero TN5, conducido por el periodista Renato Álvarez, quien con evidente conmoción compartió la triste noticia con la teleaudiencia.

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"Hemos sido conmovidos e impactados todo Televicentro, sobre todo TuNota.com y TN5. Hace algunos minutos se nos ha informado que la periodista Mariela Flores acaba de fallecer", manifestó Álvarez, visiblemente afectado por el deceso de la comunicadora.

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Renato Álvarez también destacó la entereza de Elías Acosta, mencionando que incluso poco antes de recibir la fatal noticia, estuvo trabajando con responsabilidad. "Hace una hora yo le estaba revisando una nota a Elías, sin saber que 60 minutos después nos encontraríamos aquí con esta noticia", relató el comunicador.

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A lo largo de su trayectoria profesional, Mariela Flores dejó un legado de calidad y profesionalismo en diversas empresas de comunicación. Inició su camino en Diario Diez y GOTV de Grupo OPSA, donde su pasión por informar comenzó a destacar entre sus compañeros y la audiencia nacional.

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Posteriormente, su talento la llevó a formar parte de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas. En su etapa más reciente, se desempeñaba con éxito como productora y redactora en TuNota.com, sitio donde construyó lazos de amistad que hoy se traducen en sentidos mensajes de despedida.

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La solidaridad del gremio se manifestó de inmediato a través de múltiples plataformas. Medios como TV Azteca recordaron a Mariela como una mujer comprometida con Honduras y sensible a las causas sociales, destacando sus enormes ganas de superarse y su entrega total a la profesión.

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Casas televisoras y radiales como GoTV y Radio Cadena Voces también se sumaron a las notas de duelo, extendiendo sus condolencias a los amigos y parientes de la fallecida.

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"Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de profesión en este momento de duelo", expresaron en la página oficial de GoTV. "Desde RCV enviamos nuestras más sinceras condolencias". "Nuestra colega Mariela Flores ya fue llamada por Dios. Es una noticia que nos tiene muy triste como gremio periodístico y damos el pésame a la familia, sobre todo a sus bebés y esposo", escribió Nirvana Velázquez.

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Los mensajes de consternación y solidaridad por la pérdida de Mariela siguen extendiéndose a través de redes sociales.

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Sus colegas, que recientemente habían realizado una noche benéfica para apoyar a Mariela, lloran su partida y coinciden en que Mariela Flores ha dejado una huella imborrable.

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