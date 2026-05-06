Temperaturas alcanzarán los 40 grados: ¿Dónde se sentirá más el calor hoy en Honduras?

Las altas temperaturas continúan marcando el clima en Honduras este miércoles 6 de mayo, en una racha de días calurosos que ha afectado a gran parte del territorio nacional.
Según la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), prevalecerán condiciones generalmente secas y cálidas en la mayor parte del país. No obstante, se prevén lluvias y chubascos débiles y muy aislados en la región oriental, así como precipitaciones ligeras en el suroccidente y sur debido a la brisa del océano Pacífico.
No obstante, se prevén lluvias y chubascos débiles y muy aislados en la región oriental, así como precipitaciones ligeras en el suroccidente y sur debido a la brisa del océano Pacífico.
Las temperaturas más elevadas se registrarán en varios departamentos, destacando especialmente Valle, donde el termómetro alcanzará hasta los 40 grados, convirtiéndose en la zona más calurosa del país. Le siguen Santa Bárbara con máximas de 37 grados, Olancho con 36 y La Paz con 35, todos con un ambiente sofocante durante el día.
Le siguen Santa Bárbara con máximas de 37 grados, Olancho con 36 y La Paz con 35, todos con un ambiente sofocante durante el día.
En otras regiones, las temperaturas también se mantendrán altas: en Lempira y Yoro se esperan máximas de 34 grados, mientras que en Ocotepeque y Francisco Morazán llegarán a 33. En El Paraíso y Gracias a Dios se pronostican máximas de 32 grados, e Islas de la Bahía alcanzará los 31.
En El Paraíso y Gracias a Dios se pronostican máximas de 32 grados, e Islas de la Bahía alcanzará los 31.
Por su parte, Intibucá registrará el clima más fresco del país, con temperaturas máximas de 27 grados y mínimas que descenderán hasta los 15.
Estas condiciones confirman que Honduras atraviesa varios días consecutivos de intenso calor, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas de precaución, especialmente en las zonas donde las temperaturas serán más extremas.
A las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días, los hondureños también deben enfrentarse a la mala calidad del aire, una condición que agrava la sensación térmica y puede afectar la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.