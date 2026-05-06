Temperaturas alcanzarán los 40 grados: ¿Dónde se sentirá más el calor hoy en Honduras?

Las temperaturas más elevadas se registrarán en varios departamentos, destacando especialmente Valle, donde el termómetro alcanzará hasta los 40 grados, convirtiéndose en la zona más calurosa del país. Le siguen Santa Bárbara con máximas de 37 grados, Olancho con 36 y La Paz con 35, todos con un ambiente sofocante durante el día.