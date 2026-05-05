Altas temperaturas azotan Honduras: ¿en qué departamentos hará más calor?

Las condiciones climáticas en Honduras continúan marcadas por un ambiente mayormente seco y cálido en gran parte del territorio nacional, según el más reciente informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
A pesar del predominio del calor, Copeco señala que podrían registrarse lluvias y chubascos débiles, de forma muy aislada, especialmente en la región suroccidental. Estas precipitaciones estarán asociadas al ingreso de humedad proveniente de la brisa del océano Pacífico. ¿En qué deparamentos hará más calor hoy 5 de mayo?
Las zonas más afectadas por el calor serán los departamentos del sur y centro del país, donde se esperan las temperaturas más elevadas. Valle y Choluteca encabezan la lista como los más calurosos, con máximas de hasta 39 grados centígrados y mínimas de 26 grados.
En el departamento de Valle, las altas temperaturas podrían generar condiciones sofocantes durante el día, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol en horas pico.
Choluteca presenta un panorama similar, con máximas también de 39 grados, consolidándose como una de las regiones más calurosas del país. Las autoridades reiteran el llamado a tomar medidas de prevención ante el intenso calor.
En la zona norte, departamentos como Cortés y Santa Bárbara registrarán temperaturas máximas de 36 grados, mientras que Atlántida alcanzará los 32 grados. Estas condiciones mantienen un ambiente cálido, especialmente en áreas urbanas.
Por su parte, en el oriente del país, Olancho reportará máximas de hasta 36 grados y mínimas de 22, mientras que El Paraíso tendrá temperaturas más moderadas, con máximas de 32 grados y mínimas de 20.
En el centro del territorio, Francisco Morazán alcanzará temperaturas de hasta 33 grados, mientras que Comayagua registrará máximas de 35 grados, manteniendo el patrón de calor generalizado.
En el occidente, departamentos como Ocotepeque y Copán tendrán máximas de 34 y 32 grados respectivamente, mientras que Lempira registrará temperaturas de hasta 32 grados. Intibucá se mantiene como una de las zonas más frescas, con máximas de 26 grados y mínimas de 14.
Finalmente, en la región caribeña, Islas de la Bahía tendrá temperaturas entre los 31 y 27 grados, Colón alcanzará máximas de 33 y Gracias a Dios reportará 32 grados como máxima. En general, el país continuará bajo un patrón de calor, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante las altas temperaturas.