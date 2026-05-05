Altas temperaturas azotan Honduras: ¿en qué departamentos hará más calor?

Finalmente, en la región caribeña, Islas de la Bahía tendrá temperaturas entre los 31 y 27 grados, Colón alcanzará máximas de 33 y Gracias a Dios reportará 32 grados como máxima. En general, el país continuará bajo un patrón de calor, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante las altas temperaturas.