¿Honduras bajo calor intenso?: Así estarán las temperaturas este lunes 4 de mayo

Las condiciones climáticas para este lunes 4 de mayo estarán marcadas por un ambiente mayormente seco y cálido en gran parte del territorio nacional. Las altas temperaturas continuarán predominando desde horas de la mañana, generando una sensación térmica elevada, especialmente en zonas del sur y centro del país.
Durante la tarde, se prevé un cambio parcial en las condiciones del clima debido al ingreso de humedad transportada por el viento del noreste desde el mar Caribe. Este fenómeno favorecerá la formación de lluvias y chubascos débiles aislados.
Las precipitaciones se presentarán principalmente en regiones del norte, noroccidente y suroccidente del país, aunque serán de carácter leve y de corta duración. No se descartan algunos nublados ocasionales en estas zonas.
En el occidente, el departamento de Lempira registrará temperaturas máximas de hasta 33 grados y mínimas de 20, mientras que en Ocotepeque se esperan máximas de 33 y mínimas de 21 grados, manteniendo un clima cálido durante el día.
Por su parte, Olancho tendrá una de las temperaturas más elevadas con máximas de 36 grados y mínimas de 22. En Santa Bárbara, los termómetros alcanzarán los 35 grados como máximo y descenderán hasta los 22 grados en horas de la madrugada.
En la zona sur, Valle será el departamento más caluroso, con temperaturas que podrían llegar hasta los 41 grados y mínimas de 26. Choluteca también registrará calor intenso con máximas de 40 y mínimas de 27 grados.
En la región norte, Yoro tendrá máximas de 33 y mínimas de 21, mientras que Atlántida presentará temperaturas entre los 32 y 26 grados. En Colón, el clima será cálido con máximas de 34 y mínimas de 24 grados.
En el centro del país, Comayagua registrará temperaturas de hasta 35 grados y mínimas de 22. Francisco Morazán tendrá un clima más templado con máximas de 31 y mínimas de 20 grados.
En el occidente, Copán reportará máximas de 32 y mínimas de 20, mientras que en Intibucá se experimentarán condiciones más frescas con temperaturas entre los 26 grados como máxima y 16 como mínima.
Finalmente, en el oriente, El Paraíso presentará máximas de 31 y mínimas de 19, mientras que Gracias a Dios tendrá temperaturas de hasta 33 grados y mínimas de 27. En Islas de la Bahía se esperan máximas de 31 y mínimas de 28 grados, y en La Paz los valores oscilarán entre los 35 y 21 grados.