¿Honduras bajo calor intenso?: Así estarán las temperaturas este lunes 4 de mayo

Finalmente, en el oriente, El Paraíso presentará máximas de 31 y mínimas de 19, mientras que Gracias a Dios tendrá temperaturas de hasta 33 grados y mínimas de 27. En Islas de la Bahía se esperan máximas de 31 y mínimas de 28 grados, y en La Paz los valores oscilarán entre los 35 y 21 grados.