  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Día de la Cruz en Honduras: origen, significado y una tradición que se resiste a desaparecer

El Día de la Cruz, celebrado cada 3 de mayo en Honduras, tiene origen en la tradición católica que conmemora el hallazgo de la cruz de Cristo por Helena de Constantinopla en el año 326 d.C.

  • Actualizado: 02 de mayo de 2026 a las 18:33
Día de la Cruz en Honduras: origen, significado y una tradición que se resiste a desaparecer
1 de 10

Cada 3 de mayo, Honduras conmemora el Día de la Cruz, una tradición de raíces religiosas y culturales que honra el símbolo central del cristianismo y que aún se mantiene viva en varios rincones del país, especialmente en comunidades del interior.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Día de la Cruz en Honduras: origen, significado y una tradición que se resiste a desaparecer
2 de 10

La celebración, impulsada por la Iglesia Católica, tiene como propósito venerar la cruz como representación del sacrificio de Jesucristo.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Día de la Cruz en Honduras: origen, significado y una tradición que se resiste a desaparecer
3 de 10

En esta fecha, es común que familias coloquen cruces decoradas con flores naturales o papel de colores en lugares visibles de sus viviendas.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Día de la Cruz en Honduras: origen, significado y una tradición que se resiste a desaparecer
4 de 10

De acuerdo con la historia, el origen del Día de la Cruz se remonta al año 326 d.C., cuando Helena de Constantinopla emprendió una peregrinación a Jerusalén en busca de la cruz en la que fue crucificado Jesucristo.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Día de la Cruz en Honduras: origen, significado y una tradición que se resiste a desaparecer
5 de 10

Tras realizar excavaciones en el monte Gólgota, se hallaron tres cruces. Según la tradición, para identificar la verdadera, se tocó con cada una a una persona enferma, quien sanó al contacto con una de ellas, señalándola como la cruz de Cristo.

Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Día de la Cruz en Honduras: origen, significado y una tradición que se resiste a desaparecer
6 de 10

Desde entonces, el 3 de mayo se conmemora el hallazgo de la Santa Cruz.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Día de la Cruz en Honduras: origen, significado y una tradición que se resiste a desaparecer
7 de 10

En el país, la fecha se celebra con actividades religiosas y festivas que incluyen misas, rezos, música, comida típica y quema de cohetes.

Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Día de la Cruz en Honduras: origen, significado y una tradición que se resiste a desaparecer
8 de 10

La costumbre más representativa consiste en adornar cruces con papelillo colorido, una práctica que, según la tradición popular, adquiere un significado simbólico cuando las primeras lluvias de mayo destiñen los colores, evocando la sangre de Cristo.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Día de la Cruz en Honduras: origen, significado y una tradición que se resiste a desaparecer
9 de 10

Barrios como la colonia Tres de Mayo, en la capital, realizan festividades comunitarias en honor a la fecha.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Día de la Cruz en Honduras: origen, significado y una tradición que se resiste a desaparecer
10 de 10

El Día de la Cruz continúa siendo una manifestación de fe y cultura que conecta a generaciones, manteniendo vigente una práctica que forma parte de la identidad hondureña.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
Cargar más fotos