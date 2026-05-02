Día de la Cruz en Honduras: origen, significado y una tradición que se resiste a desaparecer

Cada 3 de mayo, Honduras conmemora el Día de la Cruz, una tradición de raíces religiosas y culturales que honra el símbolo central del cristianismo y que aún se mantiene viva en varios rincones del país, especialmente en comunidades del interior.
La celebración, impulsada por la Iglesia Católica, tiene como propósito venerar la cruz como representación del sacrificio de Jesucristo.
En esta fecha, es común que familias coloquen cruces decoradas con flores naturales o papel de colores en lugares visibles de sus viviendas.
De acuerdo con la historia, el origen del Día de la Cruz se remonta al año 326 d.C., cuando Helena de Constantinopla emprendió una peregrinación a Jerusalén en busca de la cruz en la que fue crucificado Jesucristo.
Tras realizar excavaciones en el monte Gólgota, se hallaron tres cruces. Según la tradición, para identificar la verdadera, se tocó con cada una a una persona enferma, quien sanó al contacto con una de ellas, señalándola como la cruz de Cristo.
Desde entonces, el 3 de mayo se conmemora el hallazgo de la Santa Cruz.
En el país, la fecha se celebra con actividades religiosas y festivas que incluyen misas, rezos, música, comida típica y quema de cohetes.
La costumbre más representativa consiste en adornar cruces con papelillo colorido, una práctica que, según la tradición popular, adquiere un significado simbólico cuando las primeras lluvias de mayo destiñen los colores, evocando la sangre de Cristo.
Barrios como la colonia Tres de Mayo, en la capital, realizan festividades comunitarias en honor a la fecha.
El Día de la Cruz continúa siendo una manifestación de fe y cultura que conecta a generaciones, manteniendo vigente una práctica que forma parte de la identidad hondureña.