Calles de San Juancito, la aldea del Distrito Central donde el tiempo se detuvo

Las calles de San Juancito conservan un aire como de un pueblo detenido en el tiempo, rodeadas de casas antiguas que evocan la época en que este lugar fue el corazón minero del país. Recorramos sus calles mientras conocemos su historia.
Caminar por las estrechas vías de San Juancito es recorrer más de un siglo de historia, entre edificaciones de madera o de adobe, con diseños, que aún reflejan la influencia extranjera que marcó su auge económico.
Entre árboles y montañas del Parque Nacional La Tigra, las calles de San Juancito parecen susurrar relatos de una época dorada impulsada por la minería.
Las antiguas viviendas de estilo norteamericano alineadas a lo largo de las calles recuerdan la presencia de extranjeros que llegaron atraídos por la riqueza mineral de San Juancito.
En cada rincón de San Juancito, en cada curva, se percibe el contraste entre su glorioso pasado minero y su presente tranquilo, donde el tiempo parece haberse congelado.
Las calles silenciosas conducen a edificaciones históricas que en su momento albergaron consulados, salones de baile y hasta la primera planta eléctrica de la región, son testigos del desarrollo que vivió San Juancito a finales del siglo XIX.
El paso del tiempo ha dejado huellas visibles en las calles de San Juancito, donde aún se percibe la grandeza de una comunidad que fue eje económico de Honduras.
Las vías que cruzan San Juancito conectan con vestigios de la antigua planta eléctrica, símbolo de innovación al ser la primera de Centroamérica.
Las calles de San Juancito, hoy tranquilas y casi fantasmales, fueron escenario del ir y venir de trabajadores y empresarios durante el auge de la minería en Honduras.
Entre casas antiguas y caminos rodeados de vegetación, San Juancito mantiene viva la memoria de una época en la que la minería atrajo a personas de diversas nacionalidades, convirtiéndose en una verdadera ventana al pasado.