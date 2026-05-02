San Juancito: el pueblo minero que modernizó Honduras y hoy busca renacer

San Juancito, es un pueblito enclavado en las faldas de La Tigra, en el Distrito Central, Francisco Morazán, que fue durante décadas el corazón económico de Honduras, y su legado todavía respira entre casas de madera, maquinaria oxidada y su característica neblina.
En 1979, el presidente Marco Aurelio Soto abrió las puertas a la inversión extranjera y la Rosario Mining Company llegó a establecerse en la zona. Un año después, en 1880, las operaciones ya estaban en marcha: la extracción de oro y plata convirtió a San Juancito en un motor que impulsó la economía nacional y aceleró una modernización que el resto del país apenas comenzaba a imaginar.
Lo que ocurrió en este rincón montañoso de Honduras no fue poca cosa. En San Juancito se instaló la primera planta hidroeléctrica del país, un hito tecnológico que colocó a la aldea por delante de la propia capital en materia de infraestructura.
El progreso llegó también en forma de comunicaciones: aquí funcionó el primer telégrafo de Honduras, una herramienta que en aquel entonces representaba la vanguardia de la conectividad.
Como si fuera poco, San Juancito también albergó el primer consulado de los Estados Unidos en Honduras. La construcción inició en 1870 y comenzó a operar en 1880 para toda la región, un dato que habla con claridad del peso estratégico que tuvo este poblado en la política hemisférica de finales del siglo XIX.
La Rosario Mining Company no solo extrajo minerales: construyó un mundo propio. Talleres, oficinas, instalaciones y viviendas para los trabajadores dieron forma a un pueblo que funcionaba con una lógica industrial poco común para la época en Centroamérica. La arquitectura que quedó en pie de ese período es hoy uno de los mayores atractivos del lugar.
Caminar por San Juancito es encontrarse cara a cara con ese pasado. Las casas antiguas de madera, muchas de ellas conservadas tal como fueron construidas hace más de un siglo, le dan al pueblo un carácter singular que difícilmente se repite en otro punto del país.
La neblina constante que baja desde La Tigra completa una atmósfera que mezcla nostalgia y belleza natural en proporciones iguales.
Esa proximidad al Parque Nacional La Tigra no es un detalle menor. El área protegida, reconocida como una de las zonas de mayor biodiversidad en Honduras, rodea a San Juancito con paisajes montañosos y bosque nublado que atraen a visitantes en busca de naturaleza, frescura y silencio.
El pueblo incluso tiene su lugar en el dinero hondureño: San Juancito aparece en la parte trasera del billete de 500 lempiras, un reconocimiento implícito al valor histórico y patrimonial que representa para la identidad nacional.
Sin embargo, la historia no siempre es amable con sus protagonistas. En 1954, la actividad minera principal llegó a su fin y San Juancito comenzó a vivir una lenta transformación. Sin la minería como eje económico, el pueblo perdió el dinamismo que lo había caracterizado durante décadas y muchos de sus habitantes fueron emigrando hacia otras zonas del país.
Las ruinas de los antiguos talleres y la maquinaria abandonada quedaron como testigos silenciosos de una era que no volvería.
No obstante, en los últimos años, la aldea ha apostado por un renacimiento basado en aquello que nunca pudo quitársele: su historia y su valor cultural.
Hoy, la antigua planta eléctrica -que fue la primera de toda Centroamérica- permanece en pie, administrada por la ENEE, como un monumento involuntario a lo que San Juancito alguna vez representó. Y hay una idea que sus habitantes llevan tiempo impulsando: convertirla en un museo histórico que preserve y difunda el patrimonio industrial de la zona.
El proyecto existe, el deseo es genuino, pero la realidad es que se requiere de una inversión millonaria que aún no llega.
De momento, el turismo se ha convertido en la nueva apuesta, con el centro histórico, los talleres restaurados y la conexión con La Tigra como principales atractivos para quienes buscan destinos fuera de los circuitos convencionales.