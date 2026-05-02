San Juancito: el pueblo minero que modernizó Honduras y hoy busca renacer

En 1979, el presidente Marco Aurelio Soto abrió las puertas a la inversión extranjera y la Rosario Mining Company llegó a establecerse en la zona. Un año después, en 1880, las operaciones ya estaban en marcha: la extracción de oro y plata convirtió a San Juancito en un motor que impulsó la economía nacional y aceleró una modernización que el resto del país apenas comenzaba a imaginar.