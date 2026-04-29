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El INA y diputados buscan acciones orientadas a fortalecer y ordenar el sector agrario

Diputados del departamento de Santa Bárbara se reunieron con el director del INA, donde acordaron fortalecer y ordenar el sector agrario en el país

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 13:30
El INA y diputados buscan acciones orientadas a fortalecer y ordenar el sector agrario

Un grupo de diputados del departamento de Santa Bárbara, entre ellos Mario Pérez, se reunió con el ministro-director del Instituto Nacional Agrario (INA) donde abordaron diversos temas.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de diputados del departamento de Santa Bárbara sostuvo una reunión con el director del Instituto Nacional Agrario (INA), para buscar acciones orientadas a ordenar y fortalecer el sector agrario en el país.

El titular del INA, Javier Talabera, destacó que el encuentro “sirvió para fortalecer la coordinación interinstitucional”.

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Detalló que durante el encuentro, se abordaron temas clave como el respaldo del Poder Legislativo al INA en materia de reformas y asignación presupuestaria.

Otro de los temas importantes fue para tomar acciones concretas orientadas a ordenar y fortalecer el sector agrario en Honduras..

“Estas alianzas entre el INA y el Congreso Nacional resultan fundamentales, ya que permiten impulsar iniciativas que generan beneficios directos para los campesinos y productores”, destacó Talabera.

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Aseveró que con ello se promueve el desarrollo y la estabilidad en el campo.

En la presente administración, las autoridades del Instituto Nacional Agrario buscan mejorar las condiciones de vida de diferentes sectores que viven del uso de la tierra.

En las últimas semanas, se han entregado títulos de propiedad a grupos campesinos, indígenas y mujeres, quienes desarrollan distintas actividades agrarias.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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