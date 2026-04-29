El INA y diputados buscan acciones orientadas a fortalecer y ordenar el sector agrario

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de diputados del departamento de Santa Bárbara sostuvo una reunión con el director del Instituto Nacional Agrario (INA), para buscar acciones orientadas a ordenar y fortalecer el sector agrario en el país. El titular del INA, Javier Talabera, destacó que el encuentro “sirvió para fortalecer la coordinación interinstitucional”.

Detalló que durante el encuentro, se abordaron temas clave como el respaldo del Poder Legislativo al INA en materia de reformas y asignación presupuestaria. Otro de los temas importantes fue para tomar acciones concretas orientadas a ordenar y fortalecer el sector agrario en Honduras.. “Estas alianzas entre el INA y el Congreso Nacional resultan fundamentales, ya que permiten impulsar iniciativas que generan beneficios directos para los campesinos y productores”, destacó Talabera.