Honduras invierte L20 millones para mejorar productividad rural en occidente

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de impulsar la productividad rural con tecnologías climáticamente inteligentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) invirtió más de 20 millones en la región del occidente de Honduras.
Durante el primer trimestre de 2026, la SAG, mediante el proyecto SAG-ProOccidente, ejecutó una inversión de 20 millones de lempiras, enfocada en fortalecer la productividad rural, mejorar la adaptación al cambio climático y dinamizar la economía de las familias productoras del sector occidental.
La población beneficiada con el programa asciende a más de 5,400 productores.
Las autoridades dieron a conocer que la inversión se orientó a la implementación de tecnologías climáticamente inteligentes, infraestructura productiva y procesos de capacitación, como parte de una estrategia integral para elevar la eficiencia de los sistemas agrícolas y pecuarios.
El ministro de la SAG, Moisés Molina, destacó que “estas acciones forman parte de una política de transformación del campo”.
“Estamos apostando por un modelo productivo más moderno, resiliente y sostenible, que permita a los productores mejorar sus ingresos y enfrentar los efectos del cambio climático”, aseguró el funcionario.
Como resultado, se intervinieron 1,613.59 hectáreas y se aprobaron 156 planes de inversión productiva, con lo que se benefician a 5,451 productores organizados en grupos, Mipymes y emprendimientos rurales, incluyendo iniciativas lideradas por jóvenes.
En materia de financiamiento, el proyecto facilitó la gestión de créditos por más de 140.9 millones de lempiras a través de instituciones financieras, ampliando el acceso de los productores a recursos para inversión.
En el componente ambiental, se mantienen 3,272 hectáreas bajo manejo de microcuencas aprobadas y más de 15,000 en proceso de evaluación, fortaleciendo la gestión sostenible del agua y los recursos naturales.
Con estas acciones, las autoridades gubernamentales buscan un desarrollo rural sostenible, integrando inversión pública, asistencia técnica y acceso a financiamiento para fortalecer la productividad del occidente del país.