Honduras invierte L20 millones para mejorar productividad rural en occidente

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de impulsar la productividad rural con tecnologías climáticamente inteligentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) invirtió más de 20 millones en la región del occidente de Honduras. Durante el primer trimestre de 2026, la SAG, mediante el proyecto SAG-ProOccidente, ejecutó una inversión de 20 millones de lempiras, enfocada en fortalecer la productividad rural, mejorar la adaptación al cambio climático y dinamizar la economía de las familias productoras del sector occidental. La población beneficiada con el programa asciende a más de 5,400 productores.

Las autoridades dieron a conocer que la inversión se orientó a la implementación de tecnologías climáticamente inteligentes, infraestructura productiva y procesos de capacitación, como parte de una estrategia integral para elevar la eficiencia de los sistemas agrícolas y pecuarios. El ministro de la SAG, Moisés Molina, destacó que “estas acciones forman parte de una política de transformación del campo”. “Estamos apostando por un modelo productivo más moderno, resiliente y sostenible, que permita a los productores mejorar sus ingresos y enfrentar los efectos del cambio climático”, aseguró el funcionario.