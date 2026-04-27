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Honduras invierte L20 millones para mejorar productividad rural en occidente

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) apoya a más de 5,400 productores. El programa abarca tecnologías climáticamente inteligentes, infraestructura productiva y procesos de capacitación

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 13:11
Honduras invierte L20 millones para mejorar productividad rural en occidente

Los pequeños productores del occidente de Honduras reciben ayuda por parte del Gobierno con herramientas y capacitaciones para fortalecer y mejorar la productividad en la zona.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de impulsar la productividad rural con tecnologías climáticamente inteligentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) invirtió más de 20 millones en la región del occidente de Honduras.

Durante el primer trimestre de 2026, la SAG, mediante el proyecto SAG-ProOccidente, ejecutó una inversión de 20 millones de lempiras, enfocada en fortalecer la productividad rural, mejorar la adaptación al cambio climático y dinamizar la economía de las familias productoras del sector occidental.

La población beneficiada con el programa asciende a más de 5,400 productores.

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Las autoridades dieron a conocer que la inversión se orientó a la implementación de tecnologías climáticamente inteligentes, infraestructura productiva y procesos de capacitación, como parte de una estrategia integral para elevar la eficiencia de los sistemas agrícolas y pecuarios.

El ministro de la SAG, Moisés Molina, destacó que “estas acciones forman parte de una política de transformación del campo”.

“Estamos apostando por un modelo productivo más moderno, resiliente y sostenible, que permita a los productores mejorar sus ingresos y enfrentar los efectos del cambio climático”, aseguró el funcionario.

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Como resultado, se intervinieron 1,613.59 hectáreas y se aprobaron 156 planes de inversión productiva, con lo que se benefician a 5,451 productores organizados en grupos, Mipymes y emprendimientos rurales, incluyendo iniciativas lideradas por jóvenes.

En materia de financiamiento, el proyecto facilitó la gestión de créditos por más de 140.9 millones de lempiras a través de instituciones financieras, ampliando el acceso de los productores a recursos para inversión.

En el componente ambiental, se mantienen 3,272 hectáreas bajo manejo de microcuencas aprobadas y más de 15,000 en proceso de evaluación, fortaleciendo la gestión sostenible del agua y los recursos naturales.

Con estas acciones, las autoridades gubernamentales buscan un desarrollo rural sostenible, integrando inversión pública, asistencia técnica y acceso a financiamiento para fortalecer la productividad del occidente del país.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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