Gobierno destina L1,500 millones para impulsar la producción agrícola

Tegucigalpa, Honduras.-Una inversión de 1,500 millones de lempiras realiza el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para fortalecer el programa de incentivos a la producción agrícola, impulsar la productividad y dinamizar la economía rural del país.
Moisés Abraham Molina, titular de la SAG, explicó que la medida responde a un “proceso de planificación presupuestaria, garantizando que los recursos se traduzcan en mayor impacto productivo, generación de empleo e incremento de ingresos en el campo agrícola”.
El funcionario detalló que el esquema de apoyo transforma el anterior “bono productivo” en el Programa de Incentivos a la Producción, bajo un modelo basado en eficiencia, transparencia y trazabilidad del gasto público.
Del total de recursos, entre 100 y 200 millones de lempiras serán destinados al sector ganadero para repoblación bovina, mejora genética, alimentación y capacitación técnica.
Asimismo, 350 millones de lempiras fortalecerán la caficultura nacional, beneficiando a productores con volúmenes de hasta 200 quintales anuales y el resto a la producción agrícola en el país.
Además, el programa incorpora mecanismos de control y trazabilidad que permitirán dar seguimiento a los insumos desde su origen hasta su entrega en campo, asegurando transparencia en la ejecución.
De igual forma, la Secretaría de Agricultura y Ganadería avanza en coordinación con organismos internacionales como Heifer International y Visión Mundial y se fortalece la cooperación con países aliados en temas de fertilizantes, capacitación agrícola y transferencia tecnológica.
En infraestructura productiva, las autoridades gubernamentales contemplan la rehabilitación de sistemas de riego, reparación de canales y perforación de pozos en distintas regiones del país, con el objetivo de mejorar la productividad y la resiliencia del sector ante el cambio climático.
El gobierno de la República reafirma su compromiso con la transformación del agro hondureño, impulsando la producción nacional y el desarrollo sostenible del campo.
Para conocer mayores alcances sobre las inversiones en el campo, la comisión de agricultura del Congreso Nacional se reunió con autoridades de la SAG para reforzar la agenda de inversión y acciones para el agro en el país.
En el encuentro se destacó la construcción de un proyecto de ley enfocado en pequeños y medianos productores, orientado a fortalecer la seguridad alimentaria, mejorar la competitividad del sector y ampliar las oportunidades hacia mercados de exportación.
Javier Mendieta, presidente de la Comisión de Agricultura, explicó que “se está en busca de un solo objetivo para unificar esfuerzos entre la SAG, Banadesa y el Congreso Nacional para brindar el acompañamiento que necesitan los productores. La idea es llevar un proyecto de ley al Congreso Nacional que no solo permita impulsar a los productores, sino mantener una producción sostenible”.
Las autoridades acordaron el respaldo al financiamiento agrícola a través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y la asignación de recursos para insumos estratégicos dirigidos a rubros como café, ganadería y granos básicos, con impacto directo en la productividad rural.
También se enfatizó la importancia de la inversión en resiliencia productiva mediante sistemas de riego y medidas de adaptación al cambio climático, para garantizar la estabilidad de la producción.
El diputado Milton Puerto destacó que “la decisión del gobierno de fortalecer a Banadesa con 2 mil millones de lempiras más permitirá facilitar el acceso a financiamiento para productores agrícolas, especialmente para la compra de fertilizantes, el impulso a los granos básicos y el apoyo al sector cafetalero”.