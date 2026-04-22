Gobierno destina L1,500 millones para impulsar la producción agrícola

Tegucigalpa, Honduras.-Una inversión de 1,500 millones de lempiras realiza el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para fortalecer el programa de incentivos a la producción agrícola, impulsar la productividad y dinamizar la economía rural del país. Moisés Abraham Molina, titular de la SAG, explicó que la medida responde a un “proceso de planificación presupuestaria, garantizando que los recursos se traduzcan en mayor impacto productivo, generación de empleo e incremento de ingresos en el campo agrícola”. El funcionario detalló que el esquema de apoyo transforma el anterior “bono productivo” en el Programa de Incentivos a la Producción, bajo un modelo basado en eficiencia, transparencia y trazabilidad del gasto público.

Del total de recursos, entre 100 y 200 millones de lempiras serán destinados al sector ganadero para repoblación bovina, mejora genética, alimentación y capacitación técnica. Asimismo, 350 millones de lempiras fortalecerán la caficultura nacional, beneficiando a productores con volúmenes de hasta 200 quintales anuales y el resto a la producción agrícola en el país. Además, el programa incorpora mecanismos de control y trazabilidad que permitirán dar seguimiento a los insumos desde su origen hasta su entrega en campo, asegurando transparencia en la ejecución.

De igual forma, la Secretaría de Agricultura y Ganadería avanza en coordinación con organismos internacionales como Heifer International y Visión Mundial y se fortalece la cooperación con países aliados en temas de fertilizantes, capacitación agrícola y transferencia tecnológica. En infraestructura productiva, las autoridades gubernamentales contemplan la rehabilitación de sistemas de riego, reparación de canales y perforación de pozos en distintas regiones del país, con el objetivo de mejorar la productividad y la resiliencia del sector ante el cambio climático. El gobierno de la República reafirma su compromiso con la transformación del agro hondureño, impulsando la producción nacional y el desarrollo sostenible del campo. Para conocer mayores alcances sobre las inversiones en el campo, la comisión de agricultura del Congreso Nacional se reunió con autoridades de la SAG para reforzar la agenda de inversión y acciones para el agro en el país.