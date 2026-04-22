Petróleo en alza tras anuncio de Trump sobre extensión de alto al fuego en Irán

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuro del WTI para el mes de junio, el de referencia en EE UU, sumaban 1,73 dólares al cierre anterior, casi un 2 % más.

Nueva York.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este miércoles hasta los 91,40 dólares el barril después de que el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , anunciara la extensión del alto al fuego en Irán y del bloqueo naval del estrecho de Ormuz .

Trump anunció este martes que extendería el cese de las hostilidades hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

"Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", declaró el mandatario estadounidense en la red Truth Social poco antes de que concluyese el anterior.

A pesar de extender el alto el fuego, Trump afirmó que mantiene el bloqueo naval estadounidense contra buques iraníes que ordenó tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con Irán del pasado 11 y 12 de abril.

En los últimos días, el bloqueo naval ha reavivado las tensiones entre ambos países después de que Washington atacara un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz que intentó burlar la obstrucción de la Armada estadounidense. EFE