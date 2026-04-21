Presos el director, la esposa, la psicóloga y el maestro de un albergue de menores en Choloma

Cortés, Honduras.- Un juez dictó detención judicial contra Christof Oliver Wittwer, Petronia Betulia Bautista, Fanny Maribel Tábora y el maestro de matemáticas Jimmy Emanuel Romero, a quienes se les supone responsables de delitos relacionados con agresiones contra menores. A Wittwer, de origen suizo y director del albergue ubicado en Choloma, Cortés; su esposa Bautista; la psicóloga Tábora; y el profesor Romero se les acusa de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución.

El albergue se ubica en la carretera a Ticamaya, en donde residen niños y adolescentes en riesgo social, y fue fundado por Oliver Wittwer en 1994. Las capturas se realizaron tras una investigación del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), luego de recabar testimonios y otros indicios en el albergue.