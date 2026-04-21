  1. Inicio
  2. · Sucesos

Presos el director, la esposa, la psicóloga y el maestro de un albergue de menores en Choloma

La audiencia inicial para los imputados por delitos relacionados con agresiones contra menores fue programada para este viernes en los juzgados de Choloma, Cortés

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 19:33
Presos el director, la esposa, la psicóloga y el maestro de un albergue de menores en Choloma

El albergue se ubica en la carretera a Ticamaya, en donde residen niños y adolescentes en riesgo social.

 Foto: Cortesía

Cortés, Honduras.- Un juez dictó detención judicial contra Christof Oliver Wittwer, Petronia Betulia Bautista, Fanny Maribel Tábora y el maestro de matemáticas Jimmy Emanuel Romero, a quienes se les supone responsables de delitos relacionados con agresiones contra menores.

A Wittwer, de origen suizo y director del albergue ubicado en Choloma, Cortés; su esposa Bautista; la psicóloga Tábora; y el profesor Romero se les acusa de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución.

Agresiones sexuales y maltrato: investigan casa hogar “El Refugio” en Choloma

El albergue se ubica en la carretera a Ticamaya, en donde residen niños y adolescentes en riesgo social, y fue fundado por Oliver Wittwer en 1994.

Las capturas se realizaron tras una investigación del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), luego de recabar testimonios y otros indicios en el albergue.

Detienen a director de centro de menores de Choloma

El 15 de abril, la Fiscalía de la Niñez, la ATIC y Medicina Forense ejecutaron allanamientos, inspecciones, tomas de declaraciones y evaluaciones físicas y psicológicas de los afectados, “logrando constatar los hechos previamente denunciados luego de las primeras investigaciones”.

En la audiencia de declaración de imputados, realizada en los juzgados de Choloma, el juez envió a los detenidos al centro penal de El Progreso, Yoro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias