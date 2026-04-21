Presos el director, la esposa, la psicóloga y el maestro de un albergue de menores en Choloma

Cortés, Honduras.- Un juez dictó detención judicial contra Christof Oliver Wittwer, Petronia Betulia Bautista, Fanny Maribel Tábora y el maestro de matemáticas Jimmy Emanuel Romero, a quienes se les supone responsables de delitos relacionados con agresiones contra menores.
A Wittwer, de origen suizo y director del albergue ubicado en Choloma, Cortés; su esposa Bautista; la psicóloga Tábora; y el profesor Romero se les acusa de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución.
El albergue se ubica en la carretera a Ticamaya, en donde residen niños y adolescentes en riesgo social, y fue fundado por Oliver Wittwer en 1994.
Las capturas se realizaron tras una investigación del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), luego de recabar testimonios y otros indicios en el albergue.
El 15 de abril, la Fiscalía de la Niñez, la ATIC y Medicina Forense ejecutaron allanamientos, inspecciones, tomas de declaraciones y evaluaciones físicas y psicológicas de los afectados, “logrando constatar los hechos previamente denunciados luego de las primeras investigaciones”.
En la audiencia de declaración de imputados, realizada en los juzgados de Choloma, el juez envió a los detenidos al centro penal de El Progreso, Yoro.