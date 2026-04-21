Anuncian aumento salarial al magisterio; Educación recibirá L3,700 millones más en su presupuesto

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras se discute en el Congreso Nacional la aprobación del Presupuesto General de la República 2026, se confirmó que este proyecto incluye un aumento a las finanzas de la Secretaría de Educación. Emilio Hércules, ministro de Finanzas, confirmó un aumento de más de 3,700 millones de lempiras al presupuesto de Educación, por lo que también se garantiza el aumento salarial al magisterio. "Celebramos el ajuste al salario de los maestros de un 8.7 % más en el presupuesto de educación para ajuste a los docentes", dijo Allan Joel Padilla, vicepresidente del Congreso Nacional.

"Soy docente y en el pasado sangre, sudor, bombas lacrimógenas y de todo hemos sufrido para obtener aumento en el presupuesto, pero hoy se dignifica la carrera docente", dijo el diputado. Seguidamente tomó la palabra el ministro de Finanzas, presente en la discusión del presupuesto 2026. "Por instrucción precisa del señor presidente de la República, el apoyo al magisterio: hay un aumento sustancial de más de 3,700 millones de lempiras a la Secretaría de Educación", dijo Hércules. Agregó que: "En el Consejo de Ministros, donde se aprobó la reformulación de este presupuesto, estuvo la interrogante de la ministra Arely Argueta y se ratificó el aumento al magisterio que le corresponde por ley. Vamos a ser respetuosos y es parte de la base fundamental que tiene este presupuesto para aprobar al magisterio y también a los estudiantes de este país".