Congreso inicia discusión del presupuesto 2026; Zambrano pide respaldo al primer plan de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- ​El Congreso Nacional abrió este martes el debate para la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2026, una pieza importante que el oficialismo busca aprobar con celeridad para garantizar la operatividad del gobierno del presidente Nasry Asfura. Un día cargado por el cabildeo intenso, la junta directiva logró la aprobación de la dispensa de dos debates, lo que permite que el voluminoso documento de 302 artículos sea discutido y votado en una sola sesión, proyectada para extenderse por más de seis horas debido a la complejidad técnica y la participación de los jefes de bancada de todas las fuerzas políticas.

​El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, lideró la sesión enfatizando que el dictamen es el resultado de un proceso de socialización que ha tomado gran parte del día para asegurar que las inquietudes de los diferentes sectores fueran escuchadas. Para Zambrano, la aprobación de este presupuesto no solo es una cuestión de cumplimiento legal, sino una herramienta de "suma urgencia" para enfrentar los desafíos críticos en salud, infraestructura y el sector agrícola del país. ​“Esta iniciativa es de suma urgencia no solo para el gobierno, no solo para el presidente Asfura, sino para el país; hay mucho problema por resolver, hay mucha gente que se tiene que atender y este es un instrumento para trabajar en temas de infraestructura, salud, educación y el agro”, manifestó el titular del Legislativo. Bajo una dinámica participativa, el presupuesto se someterá a votación por capítulos, sumando un total de 10 apartados donde los parlamentarios podrán presentar observaciones y sugerencias. La sesión cuenta con el respaldo técnico del equipo de la Secretaría de Finanzas, encabezado por el ministro Emilio Hércules y el ministro Roberto Chan, quienes junto a la viceministra Lilian Rivera, tienen la tarea de despejar las dudas de la oposición y justificar las proyecciones macroeconómicas que sustentan el gasto estatal. ​Zambrano apeló directamente a la memoria histórica y a la ética parlamentaria, recordando que en 2022 su bancada, entonces en oposición, otorgó el respaldo al gobierno de Libertad y Refundación (Libre) sin condiciones.