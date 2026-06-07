Hombre que mató a puñaladas a su hijastra en Olancho continúa bajo vigilancia policial en el Hospital Escuela

Olancho, Honduras.- Interno en el Hospital Escuela (HE) y bajo resguardo policial permanece Juan Hipólito Murillo Chirinos; éste es acusado de matar a su hijastra.
El hombre de 56 años de edad, originario y residente en la aldea El Surzular, en el municipio de Guayape, departamento de Olancho, ultimó a punta de puñaladas a su hijastra, una menor de 14 años de edad.
El hecho ocurrió la tarde del viernes 5 de junio en la misma aldea El Surzular, luego de que Juan Murillo se enteró de que la adolescente tenía un novio en la comunidad. Enardecido, el hombro tomó de los brazos a la menor y la sacó para el patio de la casa, luego desenfundó un filoso puñal y le asestó varias puñaladas.
La niña, de nombre Estefany Lizeth Carvajal Fuentes, murió a los pocos minutos, desangrada en el suelo del patio de su casa, ante la vista y paciencia de otros familiares, que por temor no actuaron contra el irracional hombre.
Victimizarse
Éste, sabiendo que en cualquier momento sería capturado, al tener conocimiento la Policía Nacional (PN), se autoflageló con el mismo cuchillo con el que mató a su hijastra, tratando de victimizarse.
Murillo Chirinos fue trasladado en una ambulancia del centro de salud de Guayape hasta el Hospital Escuela, bajo el debido resguardo policial, custodia bajo la que aún permanece.
Las autoridades investigan si la adolescente era obligada bajo amenazas, a tener una relación con él, debido a la molestia que en él causó al enterarse del vínculo sentimental que ella tenía con otro menor.
El hombre será acusado del delito de femicidio agravado, y de resultar culpable podría enfrentar una pena de entre 25 a 30 años de prisión, si el juez así lo determinara.