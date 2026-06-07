Hombre que mató a puñaladas a su hijastra en Olancho continúa bajo vigilancia policial en el Hospital Escuela

Olancho, Honduras.- Interno en el Hospital Escuela (HE) y bajo resguardo policial permanece Juan Hipólito Murillo Chirinos; éste es acusado de matar a su hijastra.

El hombre de 56 años de edad, originario y residente en la aldea El Surzular, en el municipio de Guayape, departamento de Olancho, ultimó a punta de puñaladas a su hijastra, una menor de 14 años de edad.

El hecho ocurrió la tarde del viernes 5 de junio en la misma aldea El Surzular, luego de que Juan Murillo se enteró de que la adolescente tenía un novio en la comunidad. Enardecido, el hombro tomó de los brazos a la menor y la sacó para el patio de la casa, luego desenfundó un filoso puñal y le asestó varias puñaladas.