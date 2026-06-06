  1. Inicio
  2. · Sucesos

Se enteró que tenía novio: Padrastro mata a su hijastra de 14 años en Olancho

Las autoridades investigan el crimen de Estefany Lizeth Carvajal Fuentes, una menor de edad que habría sido atacada por su padrastro tras que él se enterara que ella tenía novio

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 08:32
Se enteró que tenía novio: Padrastro mata a su hijastra de 14 años en Olancho

Una menor de 14 años fue asesinada en la aldea Sursular, municipio de Guayape, Olancho. El principal sospechoso es su padrastro, quien ya fue capturado por la Policía Nacional.

 Foto: Cortesía-mejorada con IA

Olancho, Honduras.- Una menor de tan solo 14 años de edad fue asesinada presuntamente por su padrastro en la aldea Sursular, municipio de Guayape, en el departamento de Olancho.

La víctima fue identificada como Estefany Lizeth Carvajal Fuentes, y las autoridades de la Policía Nacional ya capturaron al hombre sospechoso de cometer el crimen.

El hombre señalado de perpetrar el hecho, supuestamente era el padrastro de la menor, un individuo de 56 años. Supuestamente, la golpeó con un arma blanca hasta quitarle la vida.

¿Quién es el segundo implicado en la masacre de 20 personas en Rigores?

Lo que se maneja es que el padrastro reaccionó de forma violenta al enterarse de que la menor mantenía una relación sentimental con un joven.

Tras cometer el crimen, el hombre intentó quitarse la vida con la misma arma. El sospechoso fue hallado con signos vitales y trasladado de emergencia a un centro asistencial.

Intensifican operativos para ubicar a Riccy Mabel por crimen de su vecina en La Ceiba

Medios locales señalaron que el móvil del crimen estaría vinculado a celos. No obstante, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la madre de la menor. Se desconoce el estado de salud del sospechoso que permanece custodiado por las autoridades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias