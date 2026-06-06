Se enteró que tenía novio: Padrastro mata a su hijastra de 14 años en Olancho

Olancho, Honduras.- Una menor de tan solo 14 años de edad fue asesinada presuntamente por su padrastro en la aldea Sursular, municipio de Guayape, en el departamento de Olancho.
La víctima fue identificada como Estefany Lizeth Carvajal Fuentes, y las autoridades de la Policía Nacional ya capturaron al hombre sospechoso de cometer el crimen.
El hombre señalado de perpetrar el hecho, supuestamente era el padrastro de la menor, un individuo de 56 años. Supuestamente, la golpeó con un arma blanca hasta quitarle la vida.
Lo que se maneja es que el padrastro reaccionó de forma violenta al enterarse de que la menor mantenía una relación sentimental con un joven.
Tras cometer el crimen, el hombre intentó quitarse la vida con la misma arma. El sospechoso fue hallado con signos vitales y trasladado de emergencia a un centro asistencial.
Medios locales señalaron que el móvil del crimen estaría vinculado a celos. No obstante, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso.
Hasta el momento se desconoce el paradero de la madre de la menor. Se desconoce el estado de salud del sospechoso que permanece custodiado por las autoridades.