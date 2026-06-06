Se enteró que tenía novio: Padrastro mata a su hijastra de 14 años en Olancho

Olancho, Honduras.- Una menor de tan solo 14 años de edad fue asesinada presuntamente por su padrastro en la aldea Sursular, municipio de Guayape, en el departamento de Olancho.

La víctima fue identificada como Estefany Lizeth Carvajal Fuentes, y las autoridades de la Policía Nacional ya capturaron al hombre sospechoso de cometer el crimen.

El hombre señalado de perpetrar el hecho, supuestamente era el padrastro de la menor, un individuo de 56 años. Supuestamente, la golpeó con un arma blanca hasta quitarle la vida.