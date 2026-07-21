La interceptaron y le dispararon: caso de Ingrid Duarte, mujer asesinada en El Paraíso

Autoridades investigan el asesinato de Ingrid Janeth Duarte, quien fue atacada por sujetos armados en la carretera Danlí, El Paraíso, la tarde del lunes 20 de julio. Esto se sabe:
Ingrid Janeth Duarte Izaguirre residía en la colonia Los Zorzales de Danlí y era originaria de Oculí, Jamastrán, según la información preliminar.
De acuerdo con los reportes iniciales, Duarte Izaguirre se desplazaba en una motocicleta negra por ese sector cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en varias ocasiones.
El hecho ocurrió cuando la joven se trasladaba por la carretera que comunica la ciudad de Danlí con el municipio de San Matías, en el departamento de El Paraíso.
Producto del ataque, Izaguirre Duarte perdió la vida en el lugar. Su cuerpo quedó tendido en una de las cunetas de la carretera, mientras la motocicleta quedó a un costado de la vía.
Personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades, por lo que agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para acordonar la escena.
Posteriormente, personal de Medicina Forense y equipos de investigación realizaron el levantamiento del cadáver y recopilaron indicios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.
Durante la inspección de la escena, los investigadores localizaron varios casquillos de bala, los cuales serán analizados como parte del proceso.
Familiares llegaron a la escena del crimen de Ingrid, donde lamentaron lo ocurrido.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el asesinato ni han establecido el móvil del hecho violento.