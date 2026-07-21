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La interceptaron y le dispararon: caso de Ingrid Duarte, mujer asesinada en El Paraíso

Autoridades están tras las pistas de los hombres armados que le quitaron la vida a Ingrid Duarte, quien fue atacada cuando se trasladaba en su motocicleta

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 15:04
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Autoridades investigan el asesinato de Ingrid Janeth Duarte, quien fue atacada por sujetos armados en la carretera Danlí, El Paraíso, la tarde del lunes 20 de julio. Esto se sabe:

 Foto: Redes sociales
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Ingrid Janeth Duarte Izaguirre residía en la colonia Los Zorzales de Danlí y era originaria de Oculí, Jamastrán, según la información preliminar.

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De acuerdo con los reportes iniciales, Duarte Izaguirre se desplazaba en una motocicleta negra por ese sector cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en varias ocasiones.

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El hecho ocurrió cuando la joven se trasladaba por la carretera que comunica la ciudad de Danlí con el municipio de San Matías, en el departamento de El Paraíso.

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Producto del ataque, Izaguirre Duarte perdió la vida en el lugar. Su cuerpo quedó tendido en una de las cunetas de la carretera, mientras la motocicleta quedó a un costado de la vía.

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Personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades, por lo que agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para acordonar la escena.

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Posteriormente, personal de Medicina Forense y equipos de investigación realizaron el levantamiento del cadáver y recopilaron indicios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

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Durante la inspección de la escena, los investigadores localizaron varios casquillos de bala, los cuales serán analizados como parte del proceso.

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Familiares llegaron a la escena del crimen de Ingrid, donde lamentaron lo ocurrido.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el asesinato ni han establecido el móvil del hecho violento.

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