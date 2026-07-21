Wualys Fuentes: "Quiero ser recordada como una reina que está entre nosotros y no sobre nosotros"

El cuerpo de Wualys Fuentes Aquino fue encontrado sin vida en su apartamento en la capital. Semanas antes de la tragedia, Wualys, durante el certamen Miss Universo Tegucigalpa 2026, pronunció unas palabras que hoy conmocionan a sus seres queridos.
Wualys Suseth Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa, fue encontrada sin vida en su apartamento, ubicado en la residencial Altos de El Trapiche, en Tegucigalpa.
La joven de 23 años fue encontrada por sus familiares, quienes llegaron hasta su apartamento luego de no saber de ella durante varios días.
Fuentes Aquino era una joven llena de vida y soñaba con ser modelo. En sus redes sociales le gustaba compartir contenido diario sobre su vida universitaria y sus pasatiempos.
Era estudiante de Mercadotecnia Internacional y Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Durante su participación en el certamen destacó por su talento, carisma y preparación. Fue una de las favoritas tras una de sus respuestas en la ronda de preguntas, la cual hoy tiene un gran impacto para sus familiares.
"Quiero ser recordada como una reina que está entre nosotros y no sobre nosotros", es la frase que hoy queda marcada tras su muerte.
Continuó: "Una mujer que ayuda a las demás es recordada, porque una mujer sola es exitosa, pero una mujer que alza la mano a otra para ayudarla es recordada".
Wualys Fuentes había participado recientemente en el certamen Miss Universo Tegucigalpa 2026, donde obtuvo el título de virreina; quedó como ganadora fue Luciana Núñez.
Aunque se desconoce la causa de muerte, de manera preliminar las autoridades del Ministerio Público informaron que el cuerpo de la joven no presentaba signos de violencia ni de tortura.
Se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de su fallecimiento.
El cuerpo de Wualys fue entregado a sus familiares en horas tempranas de este martes, para poder velarlo y darle sepultura.