"No tenía signos de tortura ni maltrato": Revela el MP sobre la muerte de Wualys Fuentes

Medicina Forense ya le practicó la autopsia a Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026. Sin embargo, las autoridades indicaron que será necesario esperar los resultados de los análisis de laboratorio para determinar la causa de su muerte.
La noche del pasado lunes 20 de julio, la joven de 23 años y estudiante de Mercadotecnia fue hallada muerta en su apartamento, ubicado en la residencial Altos de El Trapiche, en Tegucigalpa.
La repentina muerte sorprendió tanto a familiares como a amigos, sobre todo porque en la habitación donde fue encontrada, en la residencial Altos de El Trapiche, no había indicios de violencia, según informó el Ministerio Público.
Fue la portavoz del Ministerio Público, Isa Alvarado, quien dio a conocer que, si bien la autopsia ya fue realizada, es necesario esperar los análisis de laboratorio para establecer la causa del fallecimiento.
Al apartamento de Wualys llegaron un fiscal, personal de Medicina Forense y técnicos de Inspecciones Oculares. Sin embargo, la portavoz aclaró: "Tenemos entendido que ella no tenía signos de tortura ni maltrato. Esperemos mejor los resultados".
"Por ahora la causa y la manera de muerte quedan en estudio, lo que significa que vamos a esperar los resultados de los diferentes laboratorios y también el resultado de histopatología, ya que son estos análisis los que determinarán la manera de muerte", indicó la portavoz en el noticiero TSI.
El cuerpo de la joven ingresó a la Morgue del Ministerio Público la noche del pasado lunes, luego de ser hallada muerta en la residencial Altos de El Trapiche, en Tegucigalpa.
En horas de la mañana de este martes, los familiares retiraron el cuerpo de la joven y, según se informó, sería trasladado a Comayagua, donde será velado y posteriormente sepultado.
La última vez que Wualys estuvo activa en redes sociales fue el domingo 19 de julio, cuando realizó varias publicaciones en su cuenta de TikTok relacionadas con la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En una de ellas aparecía vistiendo la camiseta de la selección argentina.
Tras varias horas sin tener noticias de ella, familiares y amigos llegaron hasta su apartamento, donde la encontraron sin vida en una de las habitaciones.