¿Quién es el segundo implicado en la masacre de 20 personas en Rigores, Trujillo?

El viernes 5 de junio, la Policía Nacional confirmó la captura de un hombre, señalado como el segundo implicado en la terrible masacre registrada el pasado 21 de mayo, en la que murieron 20 personas que trabajaban en una finca de palma africana en Trujillo, Rigores. ¿Quién es este segundo sospechoso? A continuación, los detalles.
El sospechoso fue identificado como William Noé Reyes Izaguirre.
Según el reporte de las autoridades, su detención se logró gracias a un operativo ejecutado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la aldea La Ceibita, en el sector de Tocoa, Colón.
De acuerdo con las investigaciones, el detenido está involucrado en la múltiple matanza y sería "miembro activo de la estructura criminal que lideraba el individuo conocido como Alexis Mencía, alias de "El Gato Negro", señalado como el cerebro detrás de la masacre y capturado el pasado 2 de junio.
El señalado no brindó ninguna declaración ante los medios. Rápidamente fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad.
La DPI notificó que lo pondrá de inmediato a disposición de las autoridades correspondientes, quienes ordenaron su captura, para que responda ante las acusaciones en su contra.
Con dos capturas confirmadas en menos de una semana, la Policía Nacional se encuentra optimista sobre los resultados de las operaciones relacionadas con el caso que impactó a Honduras y otros países del mundo.
Las autoridades manifestaron a través de un comunicado oficial que seguirán realizando operativos en el país hasta dar con el paradero de todos los implicados en la matanza en Rigores.
La tragedia que desencadenó una serie de allanamientos ocurrió cuando un grupo armado emboscó a los trabajadores de la finca de palma africana durante horas de la madrugada. El saldo del atentado fue fatal, ya que en total se contabilizó una cifra de 20 muertos.
Los familiares de las víctimas, que siguen devastados por la muerte de sus seres queridos, siguen a la espera de que las autoridades hagan justicia. Mientras tanto, la policía asegura que la investigación tiene avances sólidos que permitirán dar con el paradero de todos los implicados. No obstante, la población sigue a la expectativa del caso, sin dejar de cuestionar al actual mandato, debido al incremento de crímenes y violencia en el país.