¿Quién es el segundo implicado en la masacre de 20 personas en Rigores, Trujillo?

Los familiares de las víctimas, que siguen devastados por la muerte de sus seres queridos, siguen a la espera de que las autoridades hagan justicia. Mientras tanto, la policía asegura que la investigación tiene avances sólidos que permitirán dar con el paradero de todos los implicados. No obstante, la población sigue a la expectativa del caso, sin dejar de cuestionar al actual mandato, debido al incremento de crímenes y violencia en el país.