Fichajes: Olimpia oficializa delantero, catracho a USA y Tilguath con nuevo club

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Olimpia oficializa delantero, catracho a USA y Reynaldo Tilguath con nuevo club.
Real Sociedad, equipo que ahora mismo se encuentra en Liga de Ascenso, anunció la renovación del veterano delantero Rony Martínez.
Real Sociedad espera lograr el ascenso a Liga Nacional y anunció varios fichajes, entre ellos al defensa hondureño Marel Álvarez que ha hecho carrera en varios clubes de Nicaragua.
Otro fichaje anunciado por Real Sociedad es el defensa Dabirson Castillo quien ha militado en clubes de Liga Nacional como Platense y Olimpia.
Luego de varios rumores de una posible salida, Rigoberto Rivas se mantiene en pretemporada con el Kocaelispor de la primera división de Turquía. Todo indica a que el legionario no se moverá de club.
Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, declaró que aún puede llegar un jugador al club el cual sería extranjero: "Puede venir uno... Sí, sí, del extranjero. Yo creo que aquí ya están todos los jugadores nacionales, ya están contratados los que nos podrían interesar y ya tendría que ser un extranjero", dijo.
Olimpia presentó oficialmente al delantero argentino Imanol Enríquez, proveniente del Chaco For Ever de la segunda división de Argentina.
El delantero Exon Arzú deja Real España y volverá a Estados Unidos donde el dueño de su ficha es el Houston Dynamo, el juvenil será prestado ahora a un club de la USL.
Juticalpa FC presentó oficialmente al volante Junior Padilla, quien llega proveniente de Lobos de UPNFM.
Juticalpa FC también presentó al volante Kolton Kelly quien ha jugado en clubes como el Victoria de La Ceiba.
El juvenil Sebastián Hernández es nuevo fichaje del CD Choloma, equipo que ahora es dirigido por el argentino Héctor Vargas.
Cristian Madrid fichó por el CD Choloma para el torneo Apertura de la Liga Nacional. El mediocampista llega procedente del CDS Vida.
Henry Romero, exjugador de la Real Sociedad de Tocoa y del Marathón, es nuevo fichaje del Municipal San Esteban de Olancho, nuevo club de Liga de Ascenso.
Reynaldo Tilguath fue presentado también como nuevo DT del Municipal San Esteban de Olancho, nuevo club de Liga de Ascenso.
Ilce Barahona, exjugador de Liga Nacional en clubes como Platense y Real España, es nuevo jugador del Club Cuervos de la Liga de Ascenso.
Jorge Pineda, extécnico en Liga Nacional, también se apresta a convertirse en nuevo técnico del Club Cuervos de Liga de Ascenso.
Rembrandt Flores, exjugador de clubes de Liga como Olimpia, Real de Minas, Lobos de la UPNFM y Platense, ahora jugará en el Arsenal SAO de la Liga de Ascenso.