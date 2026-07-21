Fichajes: Olimpia oficializa delantero, catracho a USA y Tilguath con nuevo club

Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, declaró que aún puede llegar un jugador al club el cual sería extranjero: "Puede venir uno... Sí, sí, del extranjero. Yo creo que aquí ya están todos los jugadores nacionales, ya están contratados los que nos podrían interesar y ya tendría que ser un extranjero", dijo.