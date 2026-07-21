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Fichajes: Olimpia oficializa delantero, catracho a USA y Tilguath con nuevo club

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 14:00
Fichajes: Olimpia oficializa delantero, catracho a USA y Tilguath con nuevo club
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Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Olimpia oficializa delantero, catracho a USA y Reynaldo Tilguath con nuevo club.

Foto: El Heraldo
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Real Sociedad, equipo que ahora mismo se encuentra en Liga de Ascenso, anunció la renovación del veterano delantero Rony Martínez.

Foto: Cortesía redes
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Real Sociedad espera lograr el ascenso a Liga Nacional y anunció varios fichajes, entre ellos al defensa hondureño Marel Álvarez que ha hecho carrera en varios clubes de Nicaragua.

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Otro fichaje anunciado por Real Sociedad es el defensa Dabirson Castillo quien ha militado en clubes de Liga Nacional como Platense y Olimpia.

Foto: Cortesía redes
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Luego de varios rumores de una posible salida, Rigoberto Rivas se mantiene en pretemporada con el Kocaelispor de la primera división de Turquía. Todo indica a que el legionario no se moverá de club.

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Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, declaró que aún puede llegar un jugador al club el cual sería extranjero: "Puede venir uno... Sí, sí, del extranjero. Yo creo que aquí ya están todos los jugadores nacionales, ya están contratados los que nos podrían interesar y ya tendría que ser un extranjero", dijo.

Foto: Archivo El Heraldo
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Olimpia presentó oficialmente al delantero argentino Imanol Enríquez, proveniente del Chaco For Ever de la segunda división de Argentina.

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El delantero Exon Arzú deja Real España y volverá a Estados Unidos donde el dueño de su ficha es el Houston Dynamo, el juvenil será prestado ahora a un club de la USL.

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Juticalpa FC presentó oficialmente al volante Junior Padilla, quien llega proveniente de Lobos de UPNFM.

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Juticalpa FC también presentó al volante Kolton Kelly quien ha jugado en clubes como el Victoria de La Ceiba.

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El juvenil Sebastián Hernández es nuevo fichaje del CD Choloma, equipo que ahora es dirigido por el argentino Héctor Vargas.

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Cristian Madrid fichó por el CD Choloma para el torneo Apertura de la Liga Nacional. El mediocampista llega procedente del CDS Vida.

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Henry Romero, exjugador de la Real Sociedad de Tocoa y del Marathón, es nuevo fichaje del Municipal San Esteban de Olancho, nuevo club de Liga de Ascenso.

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Reynaldo Tilguath fue presentado también como nuevo DT del Municipal San Esteban de Olancho, nuevo club de Liga de Ascenso.

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Ilce Barahona, exjugador de Liga Nacional en clubes como Platense y Real España, es nuevo jugador del Club Cuervos de la Liga de Ascenso.

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Jorge Pineda, extécnico en Liga Nacional, también se apresta a convertirse en nuevo técnico del Club Cuervos de Liga de Ascenso.

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Rembrandt Flores, exjugador de clubes de Liga como Olimpia, Real de Minas, Lobos de la UPNFM y Platense, ahora jugará en el Arsenal SAO de la Liga de Ascenso.

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