Preso en EE UU, brilló con Olimpia y esta es su nueva vida: ¿Qué fue de Bayron Méndez?

Te mostramos la actualidad del exfutbolista Bayron Méndez, uno de los más queridos por la afición de Olimpia.
La historia de Bayron Méndez es una de las más impactantes que ha dejado el fútbol hondureño, marcada por la superación, éxito deportivo y un oscuro pasado.
Antes de convertirse en figura de Olimpia, el talentoso mediocampista vivió gran parte de su adolescencia en el barrio Hunts Point, en el Bronx, Nueva York, donde terminó involucrándose en problemas callejeros.
Sus malas decisiones lo llevaron a pasar aproximadamente un año recluido en la prisión de Rikers Island durante 2005, una experiencia que cambió por completo su forma de ver la vida.
Tras recuperar la libertad, las autoridades estadounidenses lo deportaron a Honduras, obligándolo a comenzar de cero cuando apenas era un joven.
Bayron confesó hace uno años que la cárcel le enseñó a valorar la libertad y que vivió momentos de terror.
Ya en Honduras intentó abrirse camino en varios clubes, pero recibió negativas antes de encontrar una oportunidad en el fútbol profesional.
Su carrera comenzó a despegar después de pasar por Parrillas One y Platense, hasta consolidarse como uno de los mediocampistas ofensivos con mayor talento del balompié catracho.
Méndez llamó la atención de varios grandes y se convirtió en fichaje del Olimpia, donde alcanzó el mejor momento de su carrera y se se posicionó como uno de los mejores mediocampistas de Liga Nacional.
Con la camiseta blanca alcanzó la gloria y conquistó cinco títulos de Liga Nacional.
Además, recibió llamados a la Selección Nacional de Honduras gracias a sus destacadas actuaciones con los albos.
Durante su etapa como futbolista profesional, Bayron siempre utilizó su pasado como ejemplo para advertir a los jóvenes.
Sin embargo, cuando todavía tenía condiciones para seguir compitiendo al máximo nivel, sorprendió al anunciar un retiro del fútbol profesional con apenas 32 años.
El exvolante reconoció posteriormente que diversos factores personales influyeron en esa decisión y que necesitaba comenzar una nueva etapa lejos de la presión del deporte profesional.
A pesar de dejar las canchas de Primera División, nunca se alejó completamente del deporte que transformó su vida y le permitió superar uno de los capítulos más difíciles de su historia.
Hoy, Bayron Méndez busca que las nuevas generaciones aprendan del fútbol, compartiéndoles un poco de su conocimiento.
Actualmente, el exjugador se dedica a formar jóvenes talentos en la Bayron Méndez Academy, ubicada en La Lima, ciudad de la que es originario.
Además, dirige a la Selección Limeña, un equipo que por ahora compite en el fútbol amateur.
Méndez disfruta de su familia y sigue con su guapa esposa Sandra Cantillano.